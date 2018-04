Wielcy rywale Stocha na trybunach w Monachium





Foto: Andreas Wellinger/Instagram | Video: PAP/EPA Kciuki za Bayern ściskali niemieccy skoczkowie narciarscy

70 tysięcy osób obejrzało w środę pierwszy mecz półfinału Ligi Mistrzów między Bayernem a Realem Madryt. Wśród nich znaleźli się najwybitniejsi w ostatnich latach niemieccy skoczkowie narciarscy - Severin Freund i Andreas Wellinger.

Lewandowski: przegrała drużyna lepsza Robert... czytaj dalej » Kamil Stoch kibicuje angielskiemu Liverpoolowi - to wiemy od lat. Nasz trzykrotny mistrz olimpijski ma zatem powody do wielkiej radości, bo The Reds, po rozbiciu 5:2 Romy, są blisko awansu do finału Ligi Mistrzów.

Nie na to liczyli

Na podobne emocję we środę liczyli niemieccy skoczkowie, którzy - jak się okazuje - są wielkimi fanami Bayernu. Freund i Wellinger pojawili się nawet na Allianz Arenie, by swoich ulubieńców wspierać. A wsparcie było to nie byle jakie.

Freund, co prawda, ostatnio nie był widywany na skoczniach (przechodził rehabilitację po zerwaniu więzadła w kolanie), ale to przecież mistrz świata i zdobywca Kryształowej Kuli z 2015 roku. A Wellinger? Do jego sukcesów nie musimy sięgać w pamięci tak daleko. To mistrz olimpijski z tegorocznych igrzysk w Pjongczangu i przez długi okres minionej zimy najgroźniejszy rywal Stocha. Wspólne zdjęcie z trybun w mediach społecznościowych zamieścił ten drugi.

Źródło: Andreas Wellinger/Instagram Freund (z lewej) i Wellinger na trybunach stadionu Bayernu

Wybitni skoczkowie przeżyli jednak spore rozczarowanie. Bayern, mimo że długimi fragmentami dominował, to przegrał z Królewskimi 1:2 i oddalił się od finału w Kijowie.

Reprezentacja z Warszawy

Napastnikiem Bawarczyków jest Robert Lewandowski i on również miał w środę solidne wsparcie. W Monachium kciuki ściskała grupa jego przyjaciół. W tym gronie znaleźli się siatkarze ONICO Warszawa Andrzej Wrona i Wojciech Włodarczyk.

Ten pierwszy sięgnął z reprezentacją Polski po mistrzostwo świata w 2014 roku.









Bayern szansę do rewanżu będzie miał 1 maja w Madrycie.

Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? AS Roma Bayern Monachium Liverpool Real Madryt Głosuj Dziękujemy za oddany głos! Sonda zamknij Kto wygra Ligę Mistrzów? Wyniki głosowania 6% AS Roma 6% 43% Bayern Monachium 43% 21% Liverpool 21% 30% Real Madryt 30% Oddanych głosów: 20591 zobacz wyniki