Szczęsny z mistrzostwem, Milik z golem





Juventus z Wojciechem Szczęsnym w składzie mistrzem Włoch po bezbramkowym remisie z Romą. Turyńczyków nie dogoni już Napoli, które ograło na wyjeździe Sampdorię 2:0. W zwycięstwie gości pomógł Arkadiusz Milik.

W środę turyńczycy świętowali czwarty z rzędu Puchar Włoch, w niedzielę zapewnili sobie siódme kolejne mistrzostwo. Wystarczył im remis. I taki wynik osiągnęli, choć w mało przekonujący sposób.



W Rzymie lepsze wrażenie w pierwszej połowie sprawiali gospodarze. Stworzyli kilka okazji, ale paradoksalnie nie zmusili do wzmożonego wysiłku Wojciecha Szczęsnego. Polski bramkarz nie grał od połowy kwietnia. Jego występ przed spotkaniem zapowiedział trener Massimiliano Allegri, który dał odpocząć Gianluigiemu Buffonowi. To był 17. ligowy mecz Szczęsnego i 11. zakończony z czystym kontem.

Brutalny faul

Bo Roma po przerwie nie atakowała z takim rozmachem. Przebudził się za to Juventus. W 48. minucie trafił Paulo Dybala, ale sędzia dopatrzył się pozycji spalonej i gola anulował.



W minucie 68. argentyński pomocnik został brutalnie sfaulowany przez Radję Nainggolana. Piłkarz gospodarzy wyleciał z boiska po drugiej żółtej kartce. W takich okolicznościach Juventus kontroli nad spotkaniem nie oddał do końca.

Milik obudził Napoli

W Genui zwycięstwo Napoli uratował Milik. Polski napastnik chwilę po wejściu wbił efektownego gola. To była 72. minuta. Na boisku przebywało wtedy łącznie pięciu reprezentantów Polski. W zespole gości w podstawowym składzie wyszedł Piotr Zieliński. W jedenastce Sampdorii znaleźli się Bartosz Bereszyński, Karol Lintetty oraz Dawid Kownacki.



Wynik spotkania w 81. minucie ustalił Raul Albiol.



Wygrana Napoli na niewiele się zdała. Zespół Maurizio Sarriego traci do lidera cztery punkty. Do końca sezonu pozostała jedna kolejka. Piłkarze Napoli sami sobie mogą pluć w brodę. Pod koniec kwietnia ograli na wyjeździe Juventus, zdobywając bramkę w ostatnich minutach. Mieli tylko punkt straty i teoretycznie lepszy terminarz, ale w kolejnych spotkaniach zaczęli gubić punkty. Marzenia o pierwszym od 18 lat tytule przepadły.

Napoli zostało wicemistrzostwo



Wyniki 37. kolejki:

sobota

Inter - Sassuolo 1:2

Benevento - Genoa 1:0

niedziela

Bologna - Chievo 1:2

Crotone - Lazio 2:2

Fiorentina - Cagliari 0:1

Torino - Spal 2:1

Verona - Udinese 0:1

Atalanta - AC Milan 1:1

AS Roma - Juventus 0:0

Sampdoria - Napoli 0:2