Kownacki z pierwszą ligową asystą. A grał tylko w końcówce meczu





Foto: EPA | Video: EPA Sampdoria wygrała w doliczonym czasie gry

W meczu Sampdorii ze Spal w Serie A była szansa, by zobaczyć aż czterech Polaków. Ostatecznie na boisku pojawiło się trzech Biało-Czerwonych, a najlepiej spisał się Dawid Kownacki.

Od początku spotkania zagrał obrońca Spal Bartosz Salamon. 9-krotny reprezentant Polski jest podstawowym zawodnikiem swojego zespołu. Zagrał 15 mecz w tym sezonie Serie A i nie można mieć do niego większych zastrzeżeń.

Niesamowita końcówka

Wyjazdowa seria Napoli trwa. Nowy rok przywita jako lider Nie jest łatwo... czytaj dalej » W sobotę na ławce w zespole gospodarzy zasiedli Kownacki, Bartosz Bereszyński i Karol Linetty. Dwóch pierwszych długo czekało na swoją szansę, a trzeci się nie doczekał. Bereszyński wszedł na plac gry w 70. minucie. Trzynaście min później Kownacki zmienił w ataku Gianlucę Caprariego.Po chwili strzelał głową, ale golkiper rywali obronił.

Sampdoria musiała atakować, bo na świetlnej tablicy do 92. minuty był wynik bezbramkowy. Wówczas to sędzia pomógł miejscowym, dyktując bardzo kontrowersyjny rzut karny. "Jedenastkę" wykorzystał Fabio Quagliarella. To nie był koniec emocji. W czwartej doliczonej minucie Kownacki wpadł z piłką w pole karne Spal, podał płasko do Quagliarelli, a ten dopełnił formalności.

To druga asysta "Kownasia" w barwach Sampy, ale pierwsza w Serie A. Wcześniej popisał się otwierającym podaniem w meczu Pucharu Włoch z Pescarą.

Wyniki 19. kolejki Serie A:



sobota

Sampdoria - Spal Ferrara 2:0

AS Roma - Sassuolo 1:1

Benevento - Chievo Werona 1:0

Bologna - Udinese 1:2

Torino - Genoa 0:0

Atalanta Bergamo - Cagliari 1:2

Fiorentina - AC Milan 1:1

Inter Mediolan - Lazio

Verona - Juventus



piątek

Crotone - Napoli 0:1