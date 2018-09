Zieliński pomógł Napoli. Zwycięstwo na jubileuszu kapitana





Świetna gra i pewne zwycięstwo Napoli w 5. kolejce Serie A. Drużyna Piotra Zielińskiego i Arkadiusza Milika pokonała na wyjeździe Torino 3:1, a udział przy trzecim golu miał polski pomocnik.

W porównaniu do ostatniego meczu w Belgradzie z Crveną Zvezda w Lidze Mistrzów, w niedzielę Carlo Ancelotti zostawił Zielińskiego i Milika na ławce rezerwowych. Spotkanie było szczególne dla ich kolegi Marka Hamsika, dla którego było to 400. starcie w Serie A. Nie on był jednak głównym bohaterem.

Grali jak z nut

Lepszego początku neapolitańczycy nie mogli sobie wyobrazić. Gospodarze zaś mogą być szczęśliwi, że po 20 minutach przegrywali tylko 0:2. Przy pierwszej bramce nie popisał się próbujący interweniować Emiliano Moretti. Lorenzo Insigne nie zwykł marnować takich prezentów. I nie zmarnował - huknął pod poprzeczkę. Drugiego gola dla gości strzelił Simone Verdi po znakomitej akcji z Driesem Mertensem. Pachniało kolejnymi trafieniami, ale w tej części Salvatore Sirigu więcej już nie wyjmował piłki z siatki.

Przerwa była turyńczykom potrzebna jak tlen, bo grać zaczęli dopiero w drugiej. Efekt? Rzut karny po błędzie Sebastiano Luperto. Na gola zamienił go w 51. minucie Andrea Belotti. Wtedy Ancelotti zdecydował, że przyda mu się ktoś, kto uspokoi grę jego drużyny.

Padło na Zielińskiego, który w 54. minucie zastąpił Verdiego. Był to strzał w dziesiątkę. Kilka minut później polski pomocnik świetnie rozprowadził kontratak Napoli, podał do Jose Callejona, który trafił w słupek, ale jego strzał dobił Insigne, bohater spotkania. Do końca meczu wicemistrzowie Włoch kontrolowali mecz, a kilkoma ciekawymi zagraniami i odbiorami popisywał się "Zielu". Milik na boisko tym razem nie wszedł.



Wyniki 5. kolejki Serie A:

piątek

Sassuolo - Empoli 3:1



sobota

Parma - Cagliari 2:0

Fiorentina - SPAL 3:0

Sampdoria - Inter 0:1

niedziela

Torino - Napoli 1:3

Bologna - Roma (15.00)

Chievo - Udinese (15.00)

Lazio - Genoa (15.00)

Milan - Atalanta (18.00)

Frosinone - Juventus (20.30)