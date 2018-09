Wielki Ronaldo, wielkie Juve. Napoli zdemolowane





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Juve tradycyjnie. Znów wygrało

Hit ligi włoskiej dla mistrzów kraju. Juventus w meczu 7. kolejki Serie A pokonał Napoli 3:1, choć zaczął najgorzej jak mógł. Goście szybko objęli prowadzanie, ale później strzelali tylko turyńczycy. To był wielki wieczór Cristiano Ronaldo.

Gola Portugalczyk, sprowadzony latem do Turynu za grubo ponad 100 mln euro, wprawdzie nie zdobył, ale był zamieszany we wszystkie trzy, jakie wbił Juventus.



Najpierw Ronaldo popisał się, gdy zatańczył z lewej strony boiska, zwiódł obrońcę i w końcu dośrodkował. A zrobił to tak precyzyjnie, że Mario Mandżukić tylko dostawił głowę. To była 26. minuta.

Tak mistrzowie odpowiedzieli na to, co goście wyprawiali wcześniej. Bo to Napoli zaczęło od mocnego uderzenia. W słupek huknął Piotr Zieliński (drugi z Polaków z Neapolu Arkadiusz Milik wszedł na ostatnie pół godziny), a za chwilę Dries Mertens zakończył efektowną akcję kolegów. Allan i Lorenzo Insigne popisowo rozklepali obronę, a Belgowi pozostało postawić kropkę nad i. Wojciech Szczęsny nie miał nic do powiedzenia.

Źródło: PAP/EPA Zieliński był blisko strzelenia gola w 6. minucie

Dwa ciosy i czerwona kartka

Od tego momentu w Turynie rządziła Stara Dama. Po przerwie kolejny raz trafił Mandżukić. Znów miał łatwe zadanie, bo gola tak naprawdę wypracował Ronaldo. To on strzelił w słupek, a Chorwat dopełnił formalności.



Za chwilę Napoli dostało kolejny cios. Mario Rui zarobił drugą żółta kartkę i goście musieli radzić sobie w dziesięciu. W takich okolicznościach nie mieli szans, żeby coś więcej w tym dniu ugrać. Gwoździem do ich trumny był rzut rożny i gol Leonardo Bonucciego, który wykorzystał przedłużenie podania głową przez Ronaldo.

Źródło: PAP/EPA Ronaldo gola nie strzelił, ale swoje zrobił

Perfekcyjni

Portugalczyk na koniec schodził z boiska dumny jak paw. Gola nie strzelił, ale zrobił swoje, a jego zespół wygrał siódmy raz w siódmym meczu. Zadowolony był też Szczęsny, który w drugiej połowie popisowo zatrzymał Jose Callejona. Hiszpan dostał podanie od wprowadzonego wcześniej Milika. To była stuprocentowa sytuacja.



Juve jest perfekcyjne i nad najgroźniejszym konkurentem w wyścigu po scudetto ma już sześć punktów przewagi.

Wyniki meczów 7. kolejki:

Roma - Lazio 3:1

Juventus - Napoli 3:1

Inter - Cagliari

niedziela:

Bologna - Udinese

Chievo - Torino

Fiorentina - Atalanta

Frosinone - Genoa

Parma - Empoli

Sassuolo - Milan

poniedziałek

Sampdoria - SPAL