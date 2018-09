Ronaldo uratował Juventus przed wstydem





Aż do 81. minuty piłkarze Juventusu bili głową w mur ze słabeuszem włoskiej ekstraklasy Frosinone. Mur w końcu pękł, a rękę przyłożył do tego Cristiano Ronaldo.

Najpierw strzelał Miralem Pjanić, obrońcy go zablokowali, ale piłka szczęśliwie spadła pod nogi Ronaldo. Ten z zimną krwią zrobił, co do niego należało. To jego trzeci gol w sezonie.

Portugalczyk cieszył się jak dziecko, jakby przed chwilą zapewnił Juventusowi mistrzowską koronę. Do tego jeszcze długa droga. Na razie Ronaldo natchnął turyńczyków do zwycięstwa, już piątego. Rywali w ostatniej minucie dobił Federico Bernardeschi.

Ospali i przewidywalni

Juve było blisko straty pierwszych punktów, bo obrona Frosinone, dowodzona przez Bartosza Salamona, długo dzielnie się trzymała. Pachniało niespodzianką, bo beniaminek do niedzieli zdobył ledwie punkt i nie strzelił ani jednego gola.



Mistrz, z Wojciechem Szczęsnym w bramce, grał ospale, przewidywalnie. Z długiego utrzymywania się przy piłce do 81. minuty nic nie wynikało.



Dzięki wymęczonemu zwycięstwu turyńczycy mają trzy punkty przewagi nad drugim Napoli, które w niedzielę pokonało na wyjeździe Torino 3:1.



Wyniki 5. kolejki Serie A:

Sassuolo - Empoli 3:1

Parma - Cagliari 2:0

Fiorentina - SPAL 3:0

Sampdoria - Inter 0:1

Torino - Napoli 1:3

Bologna - Roma 2:0

Chievo - Udinese 0:2

Lazio - Genoa 4:1

Milan - Atalanta 2:2

Frosinone - Juventus 0:2