Efektowne parady Szczęsnego. Polak znowu nie do pokonania





Broniący tytułu we Włoszech Juventus Turyn pokonał na wyjeździe Cagliari 1:0 w sobotnim meczu 20. kolejki włoskiej Serie A. W bramce drużyny gości wystąpił Wojciech Szczęsny, który zaliczył kolejny udany występ.

Szczęsny dostał kolejną szansę zaprezentowania swoich umiejętności, ponieważ z urazem łydki wciąż zmaga się Gianluigi Buffon.

Dla polskiego bramkarza był to już trzynasty mecz w sezonie dla Juve. Bronił w dziesięciu spotkaniach ligowych, dwóch w Pucharze Włoch i jednym w Lidze Mistrzów. W tym czasie aż dziewięciokrotnie udało mu się zachować czyste konto.

Udane interwencje

Bramkarz reprezentacji Polski kilkakrotnie udowodnił swoją przydatność. W 27. i 90. minucie popisał się efektownymi obronami strzałów głową Leonardo Pavolettiego. Nie dał się też pokonać Diego Fariasowi. Mimo wyraźnej przewagi zawodnicy Starej Damy długo nie potrafili objąć prowadzenia.



Na jedyne trafienie trzeba było czekać do 74. minuty. Wówczas podanie Brazylijczyka Douglasa Costy wykorzystał Federico Bernardeschi.

Grał Zieliński

Juventus wciąż traci punkt do prowadzącego w tabeli Napoli (51 "oczek"), które pokonało u siebie Hellas Werona 2:0. W zwycięskiej drużynie od 76. minuty grał Piotr Zieliński, a gole strzelili Senegalczyk Kalidou Koulibaly i Hiszpan Jose Maria Callejon.



- Ostatnio mieliśmy fantastyczną serię, jeśli chodzi o gromadzenie punktów, ale gdy chce się zachować miejsce na czele tabeli, to trzeba cały czas mieć się na baczności i wciąż walczyć o każde zwycięstwo. Dziś pokazaliśmy się z dobrej strony pod względem mentalnym, nie zabrakło nam determinacji. Dzięki temu to był nasz mecz - podsumował trener Napoli Maurizio Sarri.

Źródło: EPA Zieliński i jego koledzy mieli powody do zadowolenia

Gol i asysta Polaków

Młody napastnik na listę strzelców wpisał się tuż przed końcem spotkania, w którym jego Sampdoria Genua niespodziewanie uległa na wyjeździe zamykającemu tabelę Benevento 2:3. Kownackiemu asystował rodak - Karol Linetty. Obaj pojawili się na boisku w drugiej części gry. Z ławki rezerwowych spotkanie obejrzał inny kadrowicz Adama Nawałki - Bartosz Bereszyński.



Bramkostrzelnością w sobotę popisał się Ciro Immobile z Lazio Rzym. Cztery razy pokonał golkipera SPAL, a jego klub wygrał na wyjeździe 5:2. W pierwszej połowie w drużynie gospodarzy wystąpił Bartosz Salamon.

Wyniki 20. kolejki:

Torino - Bologna 3:0

AC Milan - Crotone 1:0

Benevento - Sampdoria 3:2

Genoa - Sassuolo 1:0

SPAL - Lazio 2:5

Napoli - Verona 2:0

Chievo Werona - Udinese 1:1

Fiorentina - Inter Mediolan 1:1

AS Roma - Atalanta Bergamo 1:2

Cagliari - Juventus 0:1