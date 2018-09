"Jem przy jednym stole z Messim i Cristiano". Ramos przywołał go do porządku





Antoine Griezmann na poziomie, na którym są obecnie Lionel Messi i Cristiano Ronaldo? Tak przynajmniej twierdzi sam Francuz. Piłkarza Atletico szybko do porządku przywołał obrońca Realu Madryt Sergio Ramos.

Griezmann to ambitny piłkarz. Na początku grudnia 2016 roku stwierdził, że chciałby dojść do poziomu, na którym są Lionel Messi i Cristiano Ronaldo. - Chcę jeść z tego samego stołu co Messi i Ronaldo.Moim celem jest zdobywanie trofeów i bycie najlepszym na świecie - zapowiadał Francuz w wywiadzie dla madryckiego dziennika "AS", niedługo po po tym, jak przegrał w finałach mistrzostw Europy z Portugalią i finale Ligi Mistrzów z Realem Madryt.

Minęły dwa lata i Griezmann stał się bogatszy o tytuł mistrza świata z reprezentacją Francji oraz z Atletico o trofeum Ligi Europy i Superpucharu Europy. Wszystkie te tytuły wywalczył w ostatnich miesiącach. Choć zabiegała o niego Barcelona, wolał zostać w Madrycie.

Ignorant i brak pokory

Ostatnio, przed inauguracją nowego sezonu Ligi Mistrzów, "AS" znów wziął go na tapetę. Finał odbędzie się na stadionie Atletico, Griezmann chciałby w nim zagrać. Póki co twierdzi, że już osiągnął wysoki poziom. - Myślę, że siedzę już przy tym samym stole, co Messi czy Ronaldo. Jestem przekonany, że inni piłkarze również wkrótce tu będą. Cały czas chcę się poprawiać i wygrywać jeszcze więcej - powiedział bez skrupułów Francuz.

Źródło: PAP/EPA Griezmann bez gola z Monaco

Dzień później o obsesję gry w finale został zapytany Sergio Ramos, który uczestniczył na konferencji prasowej przed meczem z Romą. - Zawsze powtarzam, że ignorancja sprawia, że jesteś bardzo odważny. Kiedy słucham tego chłopaka przypominam sobie o Tottim, Buffonie, Maldinim, Raulu, Xavim, Inieście, Ikerze, czyli piłkarzach, którzy zdobyli wszystko i mają w domu sporo tytułów, ale żaden z nich nie ma Złotej Piłki - zaczął obrońca Królewskich.

Źródło: PAP/EPA Ramos trenował przed meczem z Romą

- Oczywiście, każdy może mówić co chce, ale uważam, że on powinien posłuchać swojego trenera Cholo, czy piłkarzy ze swojej drużyny jak Godin czy Koke. Ludzi, którzy mają pewne wartości i wiedzą, co to pokora, która by mu się przydała. Nadal jednak uważam, że jest świetnym piłkarzem - podkreślił Hiszpan.



Antoine Griezmann said he was on the same level as Lionel Messi and Cristiano Ronaldo.



Sergio Ramos' response: "Ignorance can be really daring" pic.twitter.com/VlWG1R3CDO — Goal (@goal) September 18, 2018





Rewanż?

Nie dalej jak w sierpniu Griezmann sam prowokował Ramosa. Pokonanie Realu w meczu o Superpuchar Europy 4:2 Francuz uczcił poniższym zdjęciem:

Źródło: Instagram Griezmann naśmiewał się z Ramosa