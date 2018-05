Surowa kara za cios w twarz. Piłkarz Barcelony zawieszony





Foto: PAP/EPA/ANDREU DALMAU | Video: PAP/EPA Barcelona zremisowała z Realem 2:2

Hiszpańska Federacja Piłkarska (RFEF) poinformowała o zawieszeniu na cztery mecze Sergiego Roberto. Podczas spotkania z Realem Madryt piłkarz Barcelony uderzył w twarz Marcelo. Kataloński klub zapowiedział, że będzie odwoływał się od tej decyzji.

Do szarpaniny z udziałem obu zawodników doszło w doliczonym czasie pierwszej połowy. Brazylijczyk wpadł na piłkarza Barcy, a ten po chwili wymierzył mu potężny cios prosto w policzek. Sędzia pokazał mu za to czerwoną kartkę. Spotkanie zakończyło się remisem 2:2.

W pomeczowym raporcie arbiter Alejandro Hernandez napisał, że Sergi Roberto "uderzył rywala ręką, używając do tego nadmiernej siły, podczas gdy piłka była daleko poza jego zasięgiem".



OFFICIAL: Sergi Roberto has received 4 match ban for hitting Marcelo. pic.twitter.com/Ezog8te3Re — Zeeshan (@FinishRonaldo) 9 maja 2018

Z powodu wyjątkowej brutalności przewinieniu przyjrzał się dodatkowo Komitet ds. Rozgrywek. Po analizie sytuacji postanowiono zawiesić zawodnika na cztery mecze.

Chińczycy rezygnują z Iniesty. Może zostać kolegą Podolskiego W ciągu trzech... czytaj dalej » Sergi Roberto nie zagra już w żadnym z pozostałych ligowych spotkań tego sezonu - z Villarrealem, Levante i Realem Sociedad - oraz w pierwszym starciu Superpucharu Hiszpanii z Sevillą, które zaplanowano już w ramach kolejnych rozgrywek.

Na piłkarza nałożono dodatkowo grzywnę w wysokości trzech tysięcy euro.

Barcelona poinformowała, że zamierza odwoływać się od kary zawieszenia zawodnika.

Nie przegrywają

W niedzielnym El Clasico kipiało od emocji. Oprócz czerwonej kartki dla Sergiego Roberto sędzia pokazał osiem żółtych - trzy graczom Barcelony i pięć graczom Realu.

Katalończycy przystąpili go gry już pewni mistrzowskiego tytułu. Wciąż mogą zostać pierwszą drużyną od 1933 roku, która zakończy rozgrywki bez porażki.