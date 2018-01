"Piłkarze albo na ławce, albo w szpitalu". Senegalskie media biją na alarm





Niektórzy piłkarze reprezentacji Senegalu, grupowego rywala Polski na mistrzostwach świata w Rosji, zakończyli 2017 rok albo jako rezerwowi swoich klubów, albo w szpitalu - alarmują krajowe media. Jeden z nich, Kara Mbodji, będzie pauzował przez dwa miesiące.

"Sadio Mane, Abdoulaye Diallo, Mbodji i Ismaila Sarr, którzy są ważnymi elementami zespołu selekcjonera Aliou Cisse, zakończyli 2017 rok albo na ławce, albo w szpitalu" - napisano w serwisie internetowym WalfNET.



W artykule przypomniano, że drużyna narodowa w listopadzie przypieczętowała drugi w historii awans na mundial.

Albo kontuzje, albo konkurencja

"To miało niewątpliwie związek z tym, że byli podstawowymi zawodnikami swoich klubów. Ale końcówka 2017 nie była najlepsza dla niektórych "Lwów Terangi". Niektórym wyrosła konkurencja, inni nabawili się kontuzji. Najczęściej mówi się o Sadio Mane - najlepszy piłkarz Liverpoolu w poprzednim sezonie ostatnio trzykrotnie siedział na ławce" - podkreślili dziennikarze WalfNET.



W przedostatnim dniu 2017 roku Mane znów znalazł się w podstawowym składzie i zanotował asystę w meczu z Leicester City (2:1). Od pierwszej minuty Senegalczyk zagrał również dwa dni później z Burnley (też 2:1), zdobywając bramkę w drugiej połowie. Wówczas jednak z powodu kontuzji zabrakło wyżej cenionych przez trenera Juergena Kloppa Brazylijczyka Philippe Coutinho i Egipcjanina Mohameda Salaha.



Bramkarz Diallo, który wystąpił w trzech spotkaniach eliminacji MŚ, już w październiku stracił miejsce w podstawowym składzie Stade Rennes. Najpierw wypadł z niego z powodu kontuzji, a później dostawał od trenera szanse tylko w Pucharze Ligi.



"To może go kosztować miejsce w składzie Senegalu. Pod jego nieobecność dobrze spisywał się Khadim Ndiaye, zyskując zaufanie trenera Cisse. Poza tym do kadry dołączył Alfred Gomis z włoskiego SPAL, więc konkurencja dla Diallo stała się jeszcze większa" - napisano w serwisie.

Kolega Teodorczyka po operacji

19-letni pomocnik Sarr, który również jest piłkarzem Rennes, w ligowym meczu nie wystąpił od 24 września. Wypadł ze składu z powodu kontuzji. W ostatnich dniach wznowił jednak treningi.



Inny pomocnik reprezentacji Senegalu Kara Mbodji, klubowy kolega Łukasza Teodorczyka z Anderlechtu, pod koniec grudnia przeszedł operację kolana.



"Zmagał się z tym urazem od dłuższego czasu. Teraz będzie pauzował przez dwa miesiące" - stwierdzono.



Na plus zaznaczono to, że obrońca Napoli - klubu, którego piłkarzami są Piotr Zieliński i Arkadiusz Milik - Kalidou Koulibaly został wybrany do najlepszej jedenastki włoskiej ekstraklasy w 2017 roku.



"Jest potężnie zbudowany, dzięki czemu potrafi radzić sobie z każdym przeciwnikiem. Do tego jest coraz bardziej dojrzały. Nic dziwnego, że oglądają się za nim wielkie europejskie kluby - Chelsea, Manchester City, Barcelona interesowały się nim podczas letniego okienka transferowego" - relacjonowano w senegalskim serwisie.



Mistrzostwa świata w Rosji rozpoczną się 14 czerwca. Senegal zmierzy się z Polską pięć dni później w Moskwie. Będzie to pierwszy mecz obu drużyn w grupie H.

MŚ 2018. MECZE W GRUPIE H wtorek, 19 czerwca Kolumbia - Japonia Sarańsk, 14.00 POLSKA - Senegal Moskwa, 17.00 niedziela, 24 czerwca Japonia - Senegal Jekaterynburg, 17.00 POLSKA - Kolumbia Kazań, 20.00 czwartek, 28 czerwca Senegal - Kolumbia Samara, 16.00 Japonia - POLSKA Wołgograd, 16.00