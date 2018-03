Wielka krytyka polskiego sędziego po hicie Ligi Mistrzów. "Zaprzeczenie widowiska"





Foto: AP/EAST NEWS | Video: PAP/EPA Szymon Marciniak nie będzie miło wspominał hitu Ligi Mistrzów

Nie każdy arbiter może sędziować w Lidze Mistrzów. Jeszcze węższe grono dostaje do prowadzenia hit 1/8 finału rozgrywek. W środę tego zaszczytu dostąpił Szymon Marciniak, który był rozjemcą starcia Tottenhamu z Juventusem, ale tego wieczoru nie będzie dobrze wspominał. Angielskie media nie pozostawiły na jego pracy suchej nitki.

Juventus wygrał na Wembley 2:1 i zameldował się najlepszej ósemce LM. Wynik mógłby być jednak inny, gdyby w kilku sytuacjach polski zespół sędziowski podjął inne decyzje.

Zaczęło się już w pierwszej minucie. Obrońca Juventusu Mehdi Benatia popełnił błąd we własnym polu karnym i sam trafił się piłką w rękę. Anglicy piszą o tej sytuacji, podkreślając, że nie była ona ewidentna, ale Polak wybroniłby się z decyzji o podyktowaniu rzutu karnego.

"Na co patrzył?"

Podwójna radość Szczęsnego. "Pozostała w nim część Kanoniera" Przez lata był... czytaj dalej » Zdecydowanie najwięcej kontrowersji wzbudziła sytuacja z 17. minuty. Wtedy to na bramkę Tottenhamu szarżował Douglas Costa, a w polu karnym faulował go Jan Vertonghen. Zdaje się, że przewinienie widziało całe Wembley i znaczna część świata przed telewizorami, ale nie polscy sędziowie.

Ta decyzja Marciniaka była przedmiotem żywej dyskusji w studiu angielskiej telewizji, gdzie zebrały się byłe gwiazdy angielskiej piłki. - Sędzia główny znajdował się dziesięć metrów od zdarzenia. Jak dla mnie musiał to widzieć - oceniał Steven Gerrard.

Bardziej wzburzony wydawał się Rio Ferdinand. - Na co on patrzy? Mówię poważnie: na co on patrzy? - pytał. Swoje dorzucił też Frank Lampard. - Nie ma żadnego wytłumaczenia dla tej decyzji - podsumował.

Polskiemu sędziemu dostało się też - i to chyba bardziej - od dziennikarzy. "Marciniak i jego zespół byli zaprzeczeniem znakomitego widowiska. Skąd UEFA bierze takich ludzi do sędziowania?" - pyta jeden z redaktorów "Daily Mail".

Anglicy są oburzeni, a przecież chodziło o ewentualny rzut karny przeciwko Tottenhamowi.

Centymetry od dogrywki

To niestety nie był koniec pomyłek sędziowskich. W samej końcówce bliski wyrównania na 2:2 był Harry Kane. Anglik trafił w słupek, ale był na ewidentnym spalonym. Arbiter liniowy tego nie zauważył i gdyby piłka wpadła do siatki prawdopodobnie mielibyśmy dogrywkę, bo w pierwszym meczu tych drużyn było 2:2.

W meczach Ligi Mistrzów nie można korzystać korzystać z systemu VAR, dlatego polski zespół nie mógł zweryfikować swoich decyzji po obejrzeniu powtórek wideo.