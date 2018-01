Najpierw kopnął piłkarza, potem pokazał mu czerwoną kartkę. Sędzia zawieszony





Zaczynał się doliczony czas gry, PSG skromnie - bo 1:0 - prowadziło z Nantes na wyjeździe. Atakowali goście, sędzia - pan Tony Chapron - pędził, by nadążyć za akcją. Wpadł pod nogi wracającego pod własną bramkę Diego Carlosa i runął jak długi. W to, co działo się potem, trudno uwierzyć.

Pusta bramka, pięć metrów i pudło sezonu Bez Neymara... czytaj dalej » Zanim się poderwał, sędzia - w odpowiedzi - próbował podciąć obrońcę Nantes. Kiedy już wstał, sięgnął po żółtą kartkę. A że jedną Carlos upomniany został już wcześniej, po chwili zobaczył czerwoną.



I musiał opuścić boisko.

Sędzia to klaun

Prezes miejscowego klubu Waldemar Kita, Polak rodem ze Szczecina, wybuchnął śmiechem - co innego mu zostało.



Dopiero później, kiedy pierwsze emocje opadły, zapowiedział, że nie zamierza tego tak zostawić. - To jakiś żart - komentował decyzję Chaprona. - Od razu dostałem dwadzieścia wiadomości tekstowych z całego świata, że ten sędzia to klaun. Za tę skandaliczną decyzję powinien zostać zawieszony na sześć miesięcy.



PSG wygrało. Jedyną bramkę na Stade de la Beaujoir zdobył Argentyńczyk Angel di Maria.

Na decyzję Francuskiej Federacji Piłki Nożnej długo nie trzeba było czekać. W poniedziałek zawiesiła arbitra w obowiązkach do odwołania. Ma zostać wezwany na przesłuchanie w tej sprawie.

Źródło: PAP/EPA Diego Carlos ogląda czerwoną kartkę

Wyniki 20. kolejki

Nantes - Paris Saint Germain 0:1

Saint-Etienne - Toulouse 2:0

Olympique Lyon - Angers 1:1

Rennes - Olympique Marsylia 0:3

Caen - Lille 0:1

Dijon - Metz 1:1

Montpellier - AS Monaco 0:0

Nice - Amiens 1:0

Troyes - Bordeaux 0:1

Strasbourg - Guingamp 0:2