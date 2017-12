"Szaleniec" rekordzistą. To już jego 26. klub w karierze





Foto: Twitter/Audax Italiano | Video: Twitter/Wikipedia Abreu tym razem wylądował w Chile

Znów słychać o urugwajskim napastniku Sebastianie Abreu. Na święta podpisał kontrakt z kolejnym kubem, już 26. w swojej karierze. Jego nowa drużyna to chilijski Audax Italiano.

"El Loco", czyli "Szaleniec", znany jest z tego, że nie lubi usiedzieć w jednym miejscu. W trwającej już ponad 20 lat karierze zdążył wystąpić w jedenastu krajach na czterech kontynentach! Oprócz rodzimego kraju, może pochwalić się grą w klubach z Argentyny, Hiszpanii, Meksyku, Izraela, Grecji, Brazylii, Ekwadoru, Paragwaju, Salwadoru i ostatnio Chile.

Co ciekawe, w 2008 roku był nawet wspominany w kontekście przejścia do Legii Warszawa! Ostatecznie z tego transferu wyszły nici.

31 zmian

Do tej pory na czele listy rekordzistów byli właśnie Abreu i niemiecki bramkarz Lutz Pfannenstiel, który już zakończył przygodę ze sportem. Teraz samodzielnym liderem jest 41-letni Urugwajczyk, uczestnik mistrzostw świata w 2002 i 2010 roku.

Audax Italiano jest jego 26. klubem w karierze. Licząc powroty, w sumie zmieniał pracodawców 31 razy! Co ciekawe, mimo braku przywiązania do konkretnych barw, Abreu jest przez wielu kibiców - głównie w Ameryce Południowej - traktowany jak bożyszcze.

- Lubię statystyki, bo opisują to, co robisz. W futbolu pamięć jest bardzo ulotna, dlatego choć w ten sposób moje dzieci będą mogły się dowiedzieć, czego dokonał ich ojciec - mówił niegdyś w jednym z wywiadów.

Liczby mówią wszystko

Dokonał niemało. Z 26 golami w 70 meczach jest siódmym najlepszym strzelcem w historii reprezentacji Urugwaju. W licznych klubach, których występował, też zazwyczaj zostawiał po sobie dobre wrażenie. Na początku roku, grając w brazylijskim Bangu, Abreu zdobył bramkę numer 400. w swojej karierze.

Dokonania strzeleckie śrubował ostatnio w chilijskim Deportes Puerto Montt, gdzie w 13 występach aż 11 razy trafiał do siatki. I to mając już na karku czwórkę z przodu. W swojej bogatej karierze tylko w dwóch klubach nie zdołał trafić ani razu do siatki - to Beitar Jerozolima i brazylijskie Figueirense.

W nowym klubie zagra oczywiście z koszulką ze swoim ulubionym numerem - "13".





Les informo que @audaxitaliano será mi próximo club para la temporada 2018 que tendremos por delante Liga,Copa Chile y Sudamericana siendo mi décima séptima participación con equipos a nivel @CONMEBOL,el 9 de enero comenzara la pretemporada,con mucha ilusión y sueños #forzaaudaxpic.twitter.com/h1MbdJaftY — Loco13Abreu #52.601 (@loco13com) December 26, 2017