Piłkarz Bayernu skończył z kadrą. "Skłamałbym mówiąc, że się nie zawiodłem"





Foto: Rufus46 / Wikipedia CC BY SA 3.0 | Video: PAP/EPA Wagner jest w Bayernie zmiennikiem Lewandowskiego

Sandro Wagner, którego nie ma w szerokiej kadrze Niemiec na mistrzostwa świata, ogłosił, że nie będzie już występować w drużynie narodowej. - Skłamałbym mówiąc, że się nie zawiodłem. Udział w mundialu to byłoby coś - skomentował brak powołania napastnik Bayernu Monachium.

- Rezygnuję z gry w reprezentacji ze skutkiem natychmiastowym - ogłosił w środę Wagner. 30-letni snajper uznał, że "swoją otwartością, szczerością i bezpośredniością nie pasuje sztabowi szkoleniowemu kadry".

Podkreślił, że życzy kolegom "wszystkiego najlepszego w Rosji" i liczy, że wrócą jako mistrzowie globu. - Nie mogę podchodzić do tego zbyt poważnie. Zawsze twierdziłem, że są w życiu rzeczy ważniejsze od piłki - dodał.

Zmiennik "Lewego"

Wagner zimą przeniósł się do Bayernu z Hoffenheim i jako zmiennik Roberta Lewandowskiego w ataku mistrza kraju w rundzie wiosennej Bundesligi zdobył osiem goli. O braku powołania dowiedział się podczas treningu. Na zdjęciach było widać, że miał łzy w oczach.

W drużynie narodowej Wagner zadebiutował latem 2017 roku przed Pucharem Konfederacji FIFA. Łącznie rozegrał w niej osiem spotkań i zdobył w nich pięć goli.



Sandro #Wagner crying during today's #FCBayern training session after a cheer up speech from Jupp Heynckes, following Wagner's exclusion from the DFB team: ”I don't understand it. If it were up to me, you would have been a part of the German World Cup squad”. pic.twitter.com/DDTsVJBPk4 — Patrick (@RatedRHero) 15 maja 2018





W szerokiej kadrze na mundial Joachim Loew ma 27 zawodników. Musi więc zrezygnować z czterech. Napastników ma niewielu, tylko trzech: Mario Gomeza (VfB Stuttgart), Nilsa Petersena (Freiburg), Timo Wernera (RB Lipsk).

Mistrzostwa rozpoczną rozpoczną się 14 czerwca.

