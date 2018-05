Sandecja walczy do końca. Gol w ostatniej minucie





Sandecja wygrała z Piastem

Piłkarze Sandecji Nowy Sącz w dramatycznych okolicznościach pokonali Piasta Gliwice 2:1 i wciąż liczą się w walce o pozostanie w ekstraklasie.

Początkowo mecz był nudny. Obydwa zespoły grały bardzo uważnie, starając się nie popełnić błędów.

W 28. minucie Wojciech Trochim, wykonując rzut wolny z boku pola karnego, podał do Aleksandyra Kolewa. Strzał Bułgara został zablokowany.



Po chwili piłka ponownie trafiła do Trochima. Ten miał sporo czasu, aby posłać wrzutkę w pole karne. Tam najwięcej sprytu wykazał Filip Piszczek i strzałem głową pokonał Jakuba Szmatułę. To szóste trafienie napastnika Sandecji w tym sezonie.

Druga wygrana w roku

Dopiero po stracie bramki Piast zaczął odważniej atakować. Z rzutu rożnego dośrodkował Sasa Zivec, a strzał głową oddał Mateusz Szczepaniak. Michał Gliwa był jednak czujny. W odpowiedzi aktywny w tym meczu Trochim podał do Kolewa, lecz napastnik Sandecji spudłował, strzelając z kilku metrów.



W 66. minucie był remis. Gospodarze stracili piłkę z boku boiska, ta trafiła do Jodłowca, który niezbyt mocno kopnął do siatki.



Końcówka spotkania była niezwykle emocjonująca. Najpierw Patrik Mraz w ostatniej chwili zatrzymał bardzo groźny kontratak Piasta, a w 90. minucie Sandecja zadała decydujący cios. Marcin Pietrowski stracił piłkę, Kolew podał do Trochima, a ten podwyższył na 2:1.



To drugi wygrany przez Sandecję mecz w tym roku.

Wojciech Trochim zdobył zwycięską bramkę



Sandecja Nowy Sącz - Piast Gliwice 2:1 (1:0).



Bramki: Filip Piszczek (28), Wojciech Trochim (90) - Tomasz Jodłowiec (66).



Sandecja: Michał Gliwa - Aleksandru Benga, Dawid Szufryn, Patrik Mraz - Jakub Bartosz (81. Bartłomiej Dudzic), Michal Piter-Bucko, Bartłomiej Kasprzak (72. Adrian Danek), Wojciech Trochim, Maciej Małkowski (78. Damir Sovsic) - Filip Piszczek, Aleksandyr Kolew.



Piast: Jakub Szmatuła - Jakub Czerwiński, Uros Korun, Marcin Pietrowski - Martin Konczkowski, Tom Hateley, Tomasz Jodłowiec, Sasa Zivec (90+1. Gerard Badia), Mikkel Kirkeskov - Karol Angielski (64. Michal Papadopulos), Mateusz Szczepaniak (85. Martin Bukata).

Radość piłkarzy ze Szczecina

Pogoń Szczecin - Arka Gdynia 3:2 (1:1).

Bramki: Kamil Drygas (34), Adam Frączczak (56), Adam Buksa (82) - Mateusz Szwoch (40-karny), Ruben Jurado (63).



Pogoń: Łukasz Załuska - David Niepsuj (84. Cornel Rapa), Sebastian Rudol, Lasza Dwali, Ricardo Nunes - Spas Delew, Rafał Murawski, Tomasz Hołota, Kamil Drygas (53. Jakub Piotrowski), Adam Frączczak - Morten Rasmussen (46. Adam Buksa).



Arka: Pavels Steinbors - Andrij Bogdanow, Yannick Kakoko (46. Dawid Sołdecki), Frederik Helstrup, Adam Marciniak - Tadeusz Socha (71. Rafał Siemaszko), Michał Marcjanik, Marcin Warcholak (55. Grzegorz Piesio), Damian Zbozień, Mateusz Szwoch - Ruben Jurado.