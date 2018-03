27-letni Sanchez Watt to były piłkarz Arsenalu. Dziś wciąż gra na Wyspach, tyle że dla Hemel Hempstead, zespołu szóstej klasy rozgrywkowej. We wtorek wystąpił w meczu z East Thurrock United. W pewnym momencie odkopnął piłkę po gwizdku. Od tego się zaczęło.

Sędzia Dean Hulme pokazał Wattowi żółtą kartkę. Potem zapytał go o nazwisko. Robił to trzykrotnie. Piłkarz za każdym razem odpowiadał zgodnie z prawdą, tyle że za każdym razem arbiter interpretował jego odpowiedź jako identycznie brzmiące słowo "co?" (ang. what?).

Uznając zachowanie zawodnika za złośliwość, w końcu pokazał mu drugą żółtą kartkę za niesportowe zachowanie. Dla Watta mecz miał się skończyć. Na szczęście szybko pomógł mu kolega z drużyny Jordan Parkes. To kapitan Hemel wyjaśnił sędziemu, że doszło do nieporozumienia.

Watt dograł mecz do końca, strzelił nawet bramkę. Hemel wygrało 2:0.

