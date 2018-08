Eto'o bez klubu. Rozwiązał kontrakt po pół roku





Foto: Twitter Atiker Konyaspor Eto'o pożegnał się z kolegami

Słynny Kameruńczyk Samuel Eto'o po pół roku gry odchodzi z Konyasporu. Jak poinformował turecki klub, umowa została rozwiązana za porozumieniem stron. 37-letni napastnik w przeszłości czterokrotnie był wybierany najlepszym piłkarzem Afryki.

Doświadczony zawodnik trafił do Konyasporu w styczniu. Rozegrał 13 ligowych meczów i zdobył sześć bramek.



W przeszłości reprezentował barwy wielkich europejskich zespołów. W latach 1997-2000 formalnie był zawodnikiem Realu Madryt. Tam grał krótko, był wypożyczony kolejno do Leganes, Espanyolu i Realu Mallorca.

Później występował m.in. w Barcelonie (2004-2009), Interze, Chelsea, Sampdorii Genua, a przed przejściem do Konyasporu w innym tureckim klubie - Antalyasporze.

W Kamerunie legenda

Zdobył m.in. mistrzostwo olimpijskie z Sydney w 2000 roku. Z reprezentacją Kamerunu wystąpił w czterech mistrzostwach świata (1998, 2002, 2010 i 2014). Rozegrał dla niej łącznie 118 meczów, w których zdobył 56 bramek.



Czterokrotnie został uznany za najlepszego piłkarza Afryki - w 2003, 2004, 2005 i 2010 roku. (