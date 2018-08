Niedostępna Liga Mistrzów. Próbowali już jedenaście razy





Foto: PAP/EPA/ANDREAS SCHAAD | Kolejny koszmar piłkarzy RB Salzburg

To była kolejna w ostatnich latach nieprzespana noc dla działaczy RB Salzburg. Piłkarze tej drużyny znów zaprzepaścili wielką szansę i odpadli z eliminacji Ligi Mistrzów. Siódmy raz z rzędu, jedenasty w ostatnich trzynastu sezonach.

Salzburg to na austriackim podwórku prawdziwy hegemon. W ostatnich trzynastu sezonach (od momentu przejęcia klubu przez firmę Red Bull) piłkarze tego klubu dziewięciokrotnie sięgali po mistrzostwo kraju. Jedenastokrotnie walczyli o awans do fazy grupowej LM, siedem razy w ostatnich siedmiu latach. Efekt tego jest bardzo mizerny. "To dla nich syzyfowe prace" - pisze agencja Reutera.

77 sekund i po marzeniach

Ta ostatnia próba to środowe starcie na własnym boisku z Crveną Zvezdą Belgrad. Po bezbramkowym remisie w Serbii austriacka ekipa była w niezłej sytuacji. Krótko po zmianie stron w rewanżu już w doskonałej, bo prowadziła 2:0. Do końca pozostawało około 40 minut, wystarczyło wybronić zaliczki i bramy piłkarskiego raju stanęłyby otworem.

Kto w "grupie śmierci"? Z kim zagrają Polacy? Dziś losowanie Ligi Mistrzów Liga Mistrzów -... czytaj dalej » I znów rozczarowanie. El Fardou Benowi, napastnikowi Crvenej, do zabicia marzeń Salzburga wystarczyło 77 sekund. I było po wszystkim, gole strzelone na wyjeździe dały awans mistrzom Serbii. - Odpadnięcie w taki sposób niesamowicie boli. Czuję się jak g... Ale podniesiemy się - mówił jeszcze w środowy wieczór trener Marco Rose.

Austriacy znów witali się z gąską i znów muszą obejść się smakiem.

Nic nowego

Ale czy dla kibiców z miasta Mozarta to coś nowego? Cofnijmy się o dwa lata. Wtedy Salzburg w 90. minucie rewanżu prowadził z Dynamem Zagrzeb i miał awans. Oczywiście wyniku nie dowiózł, gola stracił w doliczonym czasie i odpadł po dogrywce. Mało? Przypominamy zatem ich starania o Champions League sprzed czterech sezonów. Pierwszy mecz z Malmoe, Austriacy prowadzą 2:0 i trzykrotnie trafiają w poprzeczkę, wyniku już nie podwyższając. Wynik rewanżu? 0:3 i awans dla Szwedów.

Na liście wstydu Salzburga znajduje też dobrze ostatnio znany polskim kibicom F91 Dudelange. Mistrzowie Luksemburga w trwających rozgrywkach wyrzucili z Ligi Europy Legię Warszawa.

Liga Mistrzów to dla Salzburga zmora ostatnich lat. Dokładnie taka samą, jaką była w minionej dekadzie dla Wisły Kraków. Biała Gwiazda próbowała wedrzeć się do elity siedmiokrotnie i ani razu skutecznie. Krakowianom trzeba jednak oddać, że na ich drodze stawały Real Madryt, FC Barcelona czy bardzo mocny wtedy Panathinaikos Ateny.

Ostatnich 11 sezonów RB Salzburg w eliminacjach Ligi Mistrzów:

sezon 2006/07 – 1:3 w dwumeczu z Valencią (3. runda)

sezon 2007/08 – 2:3 w dwumeczu z Szachtarem Donieck (3. runda)

sezon 2009/10 – 1:5 w dwumeczu z Maccabi Hajfa (4. runda)

sezon 2010/11 – 3:4 w dwumeczu z Maccabi Hajfa (4. runda)

sezon 2012/13 – 4:4 w dwumeczu z F91 Dudelange (2. runda, decydowały bramki na wyjeździe)

sezon 2013/14 – 2:4 w dwumeczu z Fenerbahçe (3. runda)

sezon 2014/15 – 2:4 w dwumeczu z Malmö (4. runda)

sezon 2015/16 – 2:3 w dwumeczu z Malmö (3. runda)

sezon 2016/17 – 2:3 w dwumeczu z Dinamo Zagrzeb (4. runda, po dogrywce)

sezon 2017/18 – 1:1 w dwumeczu z Rijeką (3. runda, decydowały bramki na wyjeździe)

sezon 2018/19 – 2:2 w dwumeczu z Crveną Zvezdą Belgrad (4. runda)