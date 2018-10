Bramkarz uderzył głową w słupek i stracił przytomność. Ratował go kolega z drużyny





Sytuacja była bardzo groźna, zagrażająca życiu. Na szczęście Sebastian Coates zareagował błyskawicznie i uratował kolegę z drużyny.

Dopadła go depresja. "Zamiast na mundialu wolałem być w domu" Zdecydował się... czytaj dalej » W siódmej kolejce portugalskiej Primeira Liga Portimonense podejmowało Sporting Lizbona. W 44. minucie Shoya Nakajima trafił na 2:0 dla miejscowych.



To wtedy doszło do dramatycznych wydarzeń.

Potrzebna jest pomoc

Bramkarz gości Romain Salin rzucił się po strzale do piłki, nie sięgnął jej, twarzą uderzył w słupek. Stracił przytomność. Zawodnicy Portimonense tego nie widzieli, cieszyli się gola.



Do Sailna natychmiast podbiegł jeden z rozgrzewających się piłkarzy i Coates, obrońca Sportingu. To on otworzył koledze z drużyny usta i wyciągnął blokujący przełyk język, udrażniając drogi oddechowe. W stronę ławki rezerwowych zaczął pokazywać, że potrzebna jest pomoc medyczna.



Poszkodowany odwieziony został do szpitala, na murawie zastąpił go Renan Ribeiro. Coates - obchodzący tego dnia 28. urodziny - zdobył potem bramkę, przyjezdni przegrali jednak 2:4.

El jugador uruguayo @SebastianCoates, del Sporting de Portugal, le salvó la vida al aquero Romain Salin, destrabando su lengua tras haberse golpeado la cabeza con el palo izquierdo en un intento por atajar el balón.

: @infobaepic.twitter.com/rjU1lQlF1T — LaChicaDelBanquillo (@ChicaBanquillo) October 9, 2018