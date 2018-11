Salah uwieczniony na pomniku. Gorszy od popiersia Ronaldo





Foto: East News | Video: Instagram / mosalah22 Salah jest gwiazdą Liverpoolu i reprezentacji Egiptu

Piłkarzem Mohamed Salah jest znakomitym, doczekał się zatem w ojczyźnie pomnika. Egipcjanina uwieczniono w pozie, którą przyjmuje po strzeleniu gola. Lawina komentarzy ruszyła natychmiast.

Rozłożone ramiona, uśmiech na twarzy, wzrok wzniesiony do niebios - euforia jak po strzeleniu gola. Pomnik 26-letniej gwiazdy Liverpoolu i reprezentacji Egiptu odsłonięto w niedzielę w kurorcie Szarm el-Szejk, jego autorką jest Mai Abdel Allah.

Swoją pracę określiła jako "nieprzeciętną"



Daily Mail: Fans ridicule sculpture of Mohamed Salah as the bizarre statue draws comparisons to Ronaldo bust https://t.co/D9VmrGTbhY#lfc#ynwapic.twitter.com/3Fw43YnfeI — Liverpool News 365 (@iLiverpoolApp) 4 listopada 2018





"Kevin sam w domu"

W mediach społecznościowych nie zostawiono na pomniku suchej nitki. Salah porównywany jest do najprzeróżniejszych bohaterów filmowych, przeważnie do Beavisa i Butt-heada oraz do Marva, jednego z włamywaczy z przeboju "Kevin sam w domu".



"Czy zabrakło materiału, dlaczego Salah ma ciało ośmiolatka?" - napisał jeden z fanów.

Posunięto się nawet do stwierdzenia, że pomnik Egipcjanina jest gorszy od tego uwieczniającego Cristiano Ronaldo, z którego świat śmiał się w 2017 roku.



A widely ridiculed bronze bust of Cristiano Ronaldo at Madeira Airport has been replaced with a new version bearing more of a resemblance to the Portuguese football star.



An online petition is calling for the old bust to be returned. https://t.co/Ja49ogfHkxpic.twitter.com/XbUO5zutxD — euronews (@euronews) 19 czerwca 2018