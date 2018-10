Rosyjscy piłkarze pobili urzędnika. Na proces poczekają w areszcie





Sąd w Moskwie odrzucił wnioski o uwolnienie Aleksandra Kokorina i Pawła Mamajewa, oskarżonych o pobicie i wandalizm. Obaj pozostaną w areszcie do procesu, który ma się rozpocząć 8 grudnia.

Według agencji TASS wniosek o zwolnienie Kokorina poparł jego klubowy trener z Zenita Sankt Petersburg Siergiej Siomak, a matka piłkarza była gotowa wpłacić kaucję w wysokości 10,4 mln rubli (około 140 tysięcy euro). Adwokat Kokorina argumentował, że wypuszczenie na wolność "ochroniłoby" jego klienta i pozwoliło kontynuować treningi.



Obrażali i bili

Do bójki z udziałem Kokorina i Mamajewa doszło 8 października w jednej z moskiewskich kawiarni. Gdy jeden z klientów zwrócił im uwagę na głośne zachowanie, zaczęli go obrażać i bić. Incydent został zarejestrowany na nagraniu wideo, które pojawiło się w internecie.



Poszkodowanym okazał się urzędnik Ministerstwa Przemysłu i Handlu Rosji Denis Pak, a ucierpiał także drugi pracownik resortu. Obaj musieli zwrócić się po pomoc medyczną do szpitala. Zgłosili się też na policję. Pak poinformował, że został uderzony krzesłem w głowę. Prawnik urzędnika przekazał także, że jego klient został również znieważony na tle narodowościowym.



Mamajew gra obecnie w klubie piłkarskim Krasnodar, Kokorin - w Zenicie. Oba kluby potępiły zachowanie swoich piłkarzy, przy czym Krasnodar zapowiedział rozwiązanie kontraktu z Mamajewem.

Reprezentanci kraju

Przed bójką w kawiarni piłkarze mieli pobić także kierowcę prezenterki telewizyjnej Olgi Uszakowej. Źródła w Rosyjskich Kolejach poinformowały zaś, że sportowcy zachowywali się agresywnie w pociągu nocnym, którym jechali do Moskwy po niedzielnym meczu ich drużyn w Petersburgu.



27-letni Kokorin wystąpił dotychczas w 48 meczach reprezentacji Rosji. Strzelił 12 goli. W połowie marca doznał ciężkiej kontuzji kolana i opuścił mistrzostwa świata w swojej ojczyźnie. Starszy o trzy lata Mamajew zaliczył 15 występów w kadrze narodowej w okresie od 2010 do 2016 roku.

