"Infekcje wirusowe to zamknięta sprawa". Nawałka będzie miał szerszy wybór





»

Maciej Rybus, Michał Pazdan i Sławomir Peszko wyłączeni z treningów z powodów zdrowotnych wracają do zajęć z reprezentacją polskich piłkarzy, która we wtorek zagra w Chorzowie towarzysko z Koreą Południową - poinformował lekarz kadry Jacek Jaroszewski na niedzielnej konferencji prasowej.

Polscy piłkarze po piątkowym przegranym 0:1 spotkaniu z Nigerią we Wrocławiu dotarli w niedzielę wczesnym popołudniem do Katowic.

Infekcje za nimi

- Podczas tego zgrupowania trochę się działo, jeśli chodzi o kwestie zdrowotne. Już w pierwszym dniu wrócił do klubu Damian Kądzior, potem wyjechali Bartosz Bereszyński i Karol Linetty, który dwa dni temu podczas meczu doznał silnego stłuczenia nosa i oka - przypomniał Jaroszewski.



Przegrali z urazami i wyjeżdżają. Kadra szczuplejsza o dwa nazwiska Kolejnych dwóch... czytaj dalej » Dodał, że badanie oka nie wykazało groźnych uszkodzeń, doszło do stłuczenia rogówki, co wykluczyło piłkarza z treningów na kilka dni.



- Infekcje wirusowe wyłączyły z zajęć Rybusa i Pazdana, ale ta sprawa jest zakończona. Od dzisiaj obaj wracają do treningów z drużyną i będą brani pod uwagę przez trenerów do pełnego wysiłku i ewentualnie meczu - powiedział lekarz.

Peszko pod obserwacją

Do pracy z zespołem wraca też Sławomir Peszko, u którego badania krwi wykazały obniżoną odporność.



- W tej sytuacji wysiłek był ryzykowny. Trzy dni szukaliśmy podłoża, wykluczając groźne choroby. Okazało się, że problemu nie ma. Epizod został wyłapany i Sławek wraca do treningów. Natomiast będzie obserwowany - stwierdził Jaroszewski.



Dodał, że ewentualny występ Peszki we wtorek nie został jeszcze ustalony z selekcjonerem Adamem Nawałką.