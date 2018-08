Szef Bayernu po wywiadzie Lewandowskiego. "Jestem zaskoczony"





Foto: Lukas Barth-Tuttas/PAP/EPA, Shutterstock | Video: Eleven Sports Network Lewandowski strzelił Hoffenheim gola z karnego

Karl Heinz Rummenigge zapewnia, że ma "dobre" relacje z Robertem Lewandowskim, a ostatnimi wypowiedziami polskiego napastnika na łamach gazety "Sport Bild" jest "zaskoczony".

Lewandowski trafił na okładkę środowego magazynu. W rozmowie z dziennikarzem tłumaczył, dlaczego kilka miesięcy temu myślał o odejściu z Monachium. - Niemal wszyscy we mnie uderzali. Nie czułem żadnego wsparcia ze strony klubu. Czułem się w tej sytuacji sam - przyznał między innymi.



Lewandowski zmazał plamę. Bayern się męczył, ale wygrał Bayern Monachium... czytaj dalej » W rozmowie z Eurosportem, przeprowadzonej przed piątkowym meczem z Hoffenheim (3:1), szef Bawarczyków przyznał, że oskarżenia Lewandowskiego go zdziwiły.

- Jestem tymi stwierdzeniami nieco zaskoczony. Przyszedłem do niego, któregoś razu, w marcu lub w kwietniu, gdy po którymś meczu Ligi Mistrzów był krytykowany. Powiedziałem mu, że tego typu rozważania są absurdalne, nie będę z nikim rozmawiał na temat napastnika, który w każdym sezonie strzela po trzydzieści goli - wspominał Rummenigge.

Dodał, że jego relacje z Lewandowskim są "dobre". Nie zgodził się jednak, że w trudnym momencie klub się od piłkarza odwrócił.

- Jestem w biurze codziennie. Każdy zawodnik może mnie odwiedzić, to nie problem. Wystarczy zapukać i wejść. Bawi mnie zawsze, gdy takie sprawy załatwia się przez media - przyznał Niemiec.

"Powiedziałem to, co czułem"

W meczu z Hoffenheim Lewandowski trafił z rzutu karnego. Po końcowym gwizdku stanął przed kamerami stacji Eleven Sports. Nie uniknął pytania dotyczącego wywiadu.

- Powiedziałem to, co czułem i to, co miałem na sercu. Jestem taki, że jak już mówię, to mówię to, co myślę, a nie to, co ktoś chciałby usłyszeć - skomentował.