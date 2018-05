"Nie trzeba się martwić o Lewandowskiego i jego relacje z Bayernem"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Rummenigge przekonuje: Lewandowski zostanie

Karl-Heinz Rummenigge po raz kolejny przekonuje, że Robert Lewandowski zostanie w Bayernie. Odnosi się też do krytyki wymierzonej w stronę zawodnika po starciach z Realem. - Jestem demokratą. Każdy ma prawo do wyrażania własnej opinii - przyznaje w rozmowie z "Bildem" dyrektor generalny Bawarczyków.

Wokół Lewandowskiego ostatnio głośniej niż zwykle. Polak został surowo oceniony za występy w Lidze Mistrzów, potem podpadł w trakcie ligowego meczu trenerowi, gdy schodząc z murawy nie podał mu ręki.

W tle cały czas przewijają się plotki dotyczące ewentualnego transferu do Realu, co w całym zamieszaniu nie jest dla piłkarza okolicznością łagodzącą. Według niemieckich mediów i niektórych ekspertów, stosunki kapitana reprezentacji Polski z monachijczykami są coraz bardziej napięte.

W środę na łamach "Bilda" zaprzeczył temu Rummenigge.

- Nie trzeba się martwić o Lewandowskiego i jego relacje z Bayernem. One wciąż są bardzo dobre - zapewnia Niemiec. - Wiemy na czym stoimy. Mamy z nim jeszcze długi kontrakt i bardzo się z tego cieszę. Nie ma obaw. Przyszły sezon także spędzi w Bayernie - przyznaje.

Źródło: PAP/EPA Lewandowski przeżywa trudny okres w Bayernie

Dyrektor generalny Bawarczyków daleki jest od zrzucania na Lewandowskiego winy za przegrany dwumecz Realem. Jego zdaniem, krytyka która spadała na Polaka po spotkaniach z Królewskimi jest przesadzona.

Gwiazdy zaprezentowały nowe koszulki Bayernu. Wśród nich Lewandowski Sezon 2017/2018... czytaj dalej » - Nie można tego wyolbrzymiać. Jestem demokratą, każdy może wyrazić swoją opinię. Lewandowski to najlepszy środkowy napastnik na świecie, co potwierdza w każdym sezonie. To, że nie trafił w kilku ostatnich meczach nie jest dla mnie problemem - dodaje Rummenigge.

Chciał się zakładać

Kontrakt Lewandowskiego z Bayernem wygasa dopiero w 2021 roku. Spekulacje na temat jego przenosin do Realu przewijają się od dawna. Przybrały na sile, gdy Polak zmienił menedżera. Od lutego interesami zawodnika zajmuje się jeden z najpotężniejszych agentów na świecie - Pini Zahavi.

Bayern o transferze nie chce słyszeć. - Chętnie przyjmę zakład, że Robert w następnym sezonie na sto procent zagra w Bayernie - mówił już jakiś czas temu Rummenigge.