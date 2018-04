Prezes Bayernu: dyskusja o Lewandowskim jest absurdalna





Bayern twardo walczył z Realem Foto: PAP/EPA/Pixeldost/CC BY-SA 3.0 de Video: PAP/EPA Bayern twardo walczył z Realem 25.04 | Bardzo intensywna gra w meczu Bayernu Monachium z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów spowodowała, że w ciągu pierwszych 30. minut Bawarczycy stracili dwóch swoich podstawowych zawodników. Z powodu kontuzji boisko byli zmuszeni opuścić Arjen Robben i Jerome Boateng. zobacz więcej wideo »

Lewandowski: szkoda zmarnowanych szans Foto: PAP/EPA/Pixeldost/CC BY-SA 3.0 de Video: CANAL+ Lewandowski: szkoda zmarnowanych szans 26.04.2018 | Robert Lewandowski przyznał po meczu Bayernu Monachium z Realem Madryt w półfinale Ligi Mistrzów (1:2), że przegrała drużyna lepsza. - Zabrakło nam wykończenia akcji - ocenił. zobacz więcej wideo »

Foto: PAP/EPA/Pixeldost/CC BY-SA 3.0 de | Video: PAP/EPA Bayern w Madrycie czeka trudne zadanie

Karl-Heinz Rummenigge uważa, że dyskusja wokół Roberta Lewandowskiego i jego formy jest absurdalna. - W tym sezonie strzelił przecież 39 goli. Cieszymy się, że jest z nami. I z tego, że w przyszłym sezonie również będzie - wyznał prezes monachijskiego klubu.

Wcześniej było głośno o transferze do Realu. A od kilku dni niemieckie media debatują o formie kapitana Biało-Czerwonych. Dziennik "Bild" zdiagnozował, że Lewandowski stracił motywację, również na treningach, czym irytuje kolegów. A trener Jupp Heynckes odbył z napastnikiem szczerą rozmowę. "Według moich informacji Real nie jest zainteresowany Lewandowskim" Legendarny... czytaj dalej »



Według miejscowych mediów Lewandowski jest sfrustrowany tym, że szefowie mistrzów Niemiec nie chcą usiąść do rozmów z Hiszpanami. A na boisku Real znów ograł Bayern w Lidze Mistrzów. Bawarska ekipa we wtorek w Madrycie musi zwyciężyć 2:0 lub wyżej, jeśli zamierza awansować do finału (w pierwszym meczu Królewscy wygrali 2:1). Ma w tym pomóc Lewandowski, choć Polak przed tygodniem był jednym z najsłabszych graczy, a na gola w rozgrywkach czeka od lutego.

"Cieszymy się, że jest z nami. I będzie"

- Dyskusja o Lewandowskim jest absurdalna. W tym sezonie strzelił przecież 39 goli. Cieszymy się, że Robert jest z nami. I z tego, że w przyszłym sezonie również będzie - skomentował Rummenigge.



I dodał: - Gerd Mueller również miał osiem lub dziewięć meczów, w których nic mu nie wychodziło. Ale potem przychodziło przełamanie. Życzę, żeby Robert miał taki dzień we wtorek. Heynckes ma kłopot. Bayern osłabiony w Madrycie Arjen Robben,... czytaj dalej »



Od czego będzie zależeć awans Bayernu w Madrycie? - Od pracy, odwagi, umiejętności oraz walki. Mam nadzieję, że będziemy mieli więcej szczęścia niż przed tygodniem - powiedział prezes monachijskiego klubu.



Mistrzowie Niemiec w rewanżu wystąpią bez Arjena Robbena oraz Jerome'a Boatenga. Obaj doznali kontuzji w pierwszym spotkaniu, a ten drugi na tyle poważną, że zagrożony jest jego udział na mundialu.



- Robben jest graczem, który wzmacnia każdą drużynę, ale jesteśmy wystarczająco silni, żeby rozwiązać problem. Brak Boatenga? Nie ma sensu lamentować. Jak patrzę na Niklasa Suele, który gra na najwyższym poziomie, to się nie martwię. Nie obawiam się również, że sędzia może wpłynąć na wynik meczu - zakończył Rummenigge.



UEFA do prowadzenia spotkania wyznaczyła Turka Cuneyta Cakira. Początek we wtorek o godzinie 20.45.