Polskie starcie w Lidze Mistrzów. Schody przed Milikiem i Zielińskim

PSG - Liverpool, Real - AS Roma, Juventus z Manchesterem United. Hitów w fazie grupowej Ligi Mistrzów nie zabraknie. Dojdzie w niej również do starcia drużyn Łukasza Piszczka i Kamila Glika. Najtrudniejsze wyzwanie czeka jednak Arkadiusza Milika i Piotra Zielińskiego, reprezentujących Napoli.

W fazie grupowej najwięcej przedstawicieli - po czterech - wystawili Hiszpanie, Włosi, Niemcy oraz Anglicy. Do tego pewne udziału były po trzy zespoły z Francji, dwa z Rosji i jeden przedstawiciel z lig portugalskiej, ukraińskiej, belgijskiej, tureckiej oraz czeskiej.

Pozostałe sześć ekip wyłoniono w kwalifikacjach (Young Boys Berno, AEK Ateny, Ajax Amsterdam, Benfica Lizbona, PSV Eindhoven i Crvena Zvezda Belgrad).

32 drużyny zostały podzielone na cztery koszyki. W pierwszym umieszczono Real Madryt, czyli obrońcę trofeum, Atletico Madryt, triumfatora Ligi Europy, oraz mistrzów sześciu najsilniejszych lig. O rozlokowaniu pozostałych decydował klubowy współczynnik.

Polski pojedynek

Bayern z Robertem Lewandowskim trafił do grupy E z Benfiką, Ajaksem oraz AEK-iem Ateny. Do polskiego pojedynku dojdzie z kolei w grupie A. Borussię Dortmund, gdzie występuje Piszczek, los skojarzył z AS Monaco Glika. Stawkę uzupełniły Atletico oraz FC Brugge.

Najciekawiej zapowiada się rywalizacja w grupie H z udziałem Juventusu, Manchesteru United, Valencii oraz Young Boys Berno. To oznacza powrót Cristiano Ronaldo na Old Trafford. Portugalczyk z Czerwonymi Diabłami seryjnie zwyciężał w lidze angielskiej oraz triumfował w Lidze Mistrzów.

Emocji nie zabraknie również w grupie C z PSG, Napoli - z Milikiem i Zielińskim w składzie - Liverpoolem (finalistą poprzedniego sezonu LM) oraz Crveną Zvezdą Belgrad, debiutującą w elicie.

GRUPY LM:

A: Atletico, Borussia Dortmund (Łukasz Piszczek), AS Monaco (Kamil Glik), FC Brugge

B: Barcelona, Tottenham, PSV Eindhoven, Inter

C: PSG, Napoli (Arkadiusz Milik, Piotr Zieliński), Liverpool, Crvena Zvezda Belgrad

D: Lokomotiw Moskwa (Grzegorz Krychowiak, Maciej Rybus), FC Porto, Schalke Gelsenkirchen, Galatasaray Stambuł

E: Bayern (Robert Lewandowski), Benfica, Ajax, AEK Ateny

F: Manchester City, Szachtar Donieck, Olympique Lyon, Hoffenheim

G: Real, AS Roma, CSKA Moskwa, Viktoria Pilzno

H: Juventus (Wojciech Szczęsny), Manchester United, Valencia, Young Boys Berno

Finał w Madrycie

Zgodnie z zasadami, do jednej grupy nie mogły trafić zespoły z tego samego kraju. Ze względów politycznych wykluczona była konfrontacja rosyjsko-ukraińska (zakaz obowiązuje od 2014 roku).

Faza grupowa rozpocznie się 18 września, koniec zaplanowano 12 grudnia. Finał na stadionie Atletico w Madrycie odbędzie się 1 czerwca 2019 roku.



