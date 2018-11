Rosyjski oligarcha i właściciel AS Monaco został aresztowany

Szef kibiców AS Monaco: Glik zasłużył na wyjazd do Rosji

13.06 | - To dowodzi, że on jest jak skała, że jest waleczny. Jest jak Franz Beckenbauer na mundialu 1970, który miał złamanie, a raczej zwichnięcie obojczyka, a jednak zagrał w półfinale oraz finale obandażowany. Glik ma taką samą siłę charakteru. Ma wszystko, co trzeba: siłę charakteru, cechy fizyczne. Poza tym myślę, że miał bardzo dobrą opiekę medyczną - mówi w rozmowie z TVN24 Jean Paul Chaude, szef kibiców AS Monaco.

