Putin piłkę kopie. Rosjanie zaczęli odliczanie





Foto: FIFA.com | Video: Reuters Rosjanie czekają na mundial

We wtorek, sto dni przed mundialem w Rosji, FIFA opublikowała klip, w którym z piłką pojawia się - obok gwiazd futbolu - prezydent Władimir Putin. Odliczanie rozpoczęło się też we wszystkich rosyjskich miastach. W Soczi piłką bawiły się delfiny.

Legendarni mistrzowie i obecni gracze światowego futbolu podbijają piłkę odliczając uderzeniami symboliczną setkę. Ostatnich dziesięć uderzeń to podania, jakie wykonują razem na Kremlu Putin i prezydent FIFA Gianni Infantino.



Kadra w nowych strojach. Marzec będzie intensywny Nowe koszulki,... czytaj dalej » - Dzisiaj osiągnęliśmy ostatni kamień milowy przed mistrzostwami świata FIFA w 2018 roku. Wydarzenia organizowane w jedenastu miastach oraz film z legendami FIFA ze wszystkich 32 zakwalifikowanych krajów świadczą o ogromnej ekscytacji zarówno organizatorów, jak i światowej piłki nożnej - powiedział Infantino.

Jest też Dudek

Z Polski w klipie pojawił się były bramkarz reprezentacji Jerzy Dudek, popisujący się efektowną żonglerką. Z Brazylii - Ronaldo, z Anglii - Wayne Rooney, z Argentyny - Diego Maradona, z Niemiec - pochodzący z Polski Miroslav Klose, a np. z Urugwaju Diego Forlan.



- Za 100 dni zobaczymy wynik siedmiu lat intensywnych przygotowań FIFA, lokalnego komitetu organizacyjnego, rosyjskich władz i Rosyjskiej Federacji Piłkarskiej. Mamy wszelkie powody, aby sądzić, że będzie to wyjątkowy turniej, a fani i drużyny będą mieli ciepłą, przyjazną i radosną atmosferę w Rosji - dodał Infantino.





The FIFA #WorldCup - days to go! pic.twitter.com/mAR82eZROm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 6 marca 2018

Zegar tyka

W Petersburgu uruchomiono we wtorek specjalny zegar odliczający czas do rozpoczęcia mistrzostw. Został ustawiony na skrzyżowaniu ulicy Koniusznej i Prospektu Newskiego, w samym sercu miasta. Obejrzeć go przyszły dziesiątki mieszkańców, mimo chłodnej pogody.



W Moskwie na wielkim lodowisku na terenie kompleksu wystawowo-rekreacyjnego WDNCh bawiło się sześć tysięcy wolontariuszy mistrzostw. Imprezy dla wolontariuszy odbyły się również w Kazaniu, Wołgogradzie i Jekaterynburgu.



W Samarze dziewięć lokalnych drużyn piłkarskich - z poszczególnych dzielnic miasta - rozegrało mecze nie bacząc na wiatr i śnieg.

Źródło: PAP/EPA/ANATOLY MALTSEV Zegar w Petersburgu rozpoczął ostateczne odliczanie



Mistrzostwa świata w piłce nożnej odbędą się w Rosji w dniach 14 czerwca - 15 lipca, mecze rozgrywane będą na 12 stadionach w 11 miastach.



Reprezentacja Polski swoje występy rozpocznie od meczu z Senegalem 19 czerwca w Moskwie. Pięć dni później zmierzy się z Kolumbią w Kazaniu, a 28 czerwca jej rywalem będzie w Wołgogradzie Japonia.