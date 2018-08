Ronaldo znów bez gola. Juve wygrało, strzelali inni





Foto: PAP/EPA Juvents znów wygrał, Rolando znów bez gola

Juventus znów wygrał, ale Cristiano Ronaldo pozostaje bez gola w nowym klubie. Mistrzowie Włoch w drugiej kolejce Serie A pokonali Lazio 2:0.

Bramkarz ze złamanym nosem. Ronaldo przeprosił Spodziewano się,... czytaj dalej » Sprowadzony z Realu za 112 milionów euro Ronaldo w swoim ligowym debiucie gola nie zdobył. W pierwszej kolejce Juventus namęczył się w Weronie z Chievo. Wygrał 3:2, decydującą bramkę zdobywając w doliczonym czasie gry. Portugalczyk był aktywny, ale na listę strzelców się nie wpisał, złamał za to nos bramkarzowi rywali Stefano Sorrentiniemu.



Kibice Juve liczyli, że może w sobotę, w jego pierwszym meczu w Turynie, uda mu się odblokować. Nie udało się, bo on jeszcze potrzebuje czasu, żeby lepiej zrozumieć się z kolegami.

Ale strzelali inni. W pierwszej połowie Miralem Pjanić dopadł do niechlujnie wybitej piłki przed pole karne przez obrońcę. Huknął z woleja, to było nie do obrony. Wcześniej Juventus straszył rzymian dwukrotnie. Federico Bernardeschi zmusił do największego wysiłku Thomasa Strakoshę, a Sami Khedira obił słupek bramki Albańczyka.



Do tego momentu Szczęsny, vis-a-vis Strakoshy, w opałach był tak naprawdę tylko raz, gdy Senad Lulić spróbował sprawdzić go, jak broni strzały z dystansu. Piłka zmierzała tuż przy słupku, ale polski bramkarz cudem jakąś ją odbił.

Kolega strzela, Ronaldo wściekły

Po przerwie turyńczycy postawili kropkę nad i, ale znów nie uczynił tego Ronaldo. Trzeba jednak przyznać, że był bardzo blisko, bo piłka odbiła się mu od nóg, gdy znajdował się kilka metrów od bramki. Z takiego dość szczęśliwego podania skorzystał Mario Mandżukić. Było 2:0. Ronaldo pierwotnie zareagował jak to on - wściekłością. Po chwili się zreflektował i już z uśmiechem na twarzy pobiegł do cieszącego się kolegi.

Miał być gola, jest asysta. Trochę na pocieszenie.



Yes, Ronaldo was annoyed at missing...before going off to celebrate. pic.twitter.com/hMHuQFMFcu — AS English (@English_AS) 25 sierpnia 2018





To był tak naprawdę drugi (dopiero drugi) moment, kiedy pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki zaistniał w tym meczu. Parę chwil wcześniej CR7 strzelił zza pola karnego, najpierw przyjmując piłkę tyłem do bramki. Strakosha ledwo ledwo to obronił.



Kibiców Juventusu ma prawo cieszyć wykonanie misji. Jest drugie zwycięstwo w drugim meczu, ale znów bolały ich oczy od oglądania popisów swoich piłkarzy.

MECZE 2. KOLEJKI:

Juventus - Lazio2:0

Napoli - Milan

niedziela

SPAL - Parma

Fiorentina - Chievo

Frosinone - Bologna

Genoa - Empoli

Inter - Torino

Udinese - Sampdoria

poniedziałek

Roma - Atalanta