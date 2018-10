Ronaldo zaprzecza oskarżeniom. "Medialny spektakl"





Cristiano Ronaldo znów odniósł się do oskarżeń Amerykanki Kathryn Mayorgy, która złożyła pozew o gwałt przeciwko portugalskiemu piłkarzowi. - Gwałt to odrażające przestępstwo, które jest sprzeczne z tym, kim jestem i w co wierzę - napisał w mediach społecznościowych.

Sprawę już w zeszłym roku ujawnił "Der Spiegel". Niemiecki tygodnik kilka dni temu wrócił do tematu, ujawniając szczegóły cywilnego pozwu złożonego przez Mayorgę w Las Vegas w Nevadzie oraz publikując z nią wywiad.

Pozew dotyczy wydarzeń z nocy z 12 na 13 czerwca 2009 roku. Ronaldo, tuż przed transferem z Manchesteru United do Realu Madryt, przebywał w jednym z klubów nocnych w Las Vegas. W nim poznał Mayorgę, wtedy 26-letnią piękność, której zadaniem było zabawianie gości.

"Z reguły jest dżentelmenem"

Piłkarz zaprosił ją i jej koleżankę do swojego apartamentu. Według dokumentów sądowych Ronaldo zaproponował jej seks, Mayroga nie zgodziła się i doszło do gwałtu. "Kiedy Cristiano Ronaldo zakończył atak seksualny, pozwolił kobiecie opuścić sypialnię zaznaczając, że jest mu przykro, bo z reguły jest dżentelmenem" - czytamy w cytowanym dokumencie sądowym.

Mayorga następnego dnia była już na policji, żeby zgłosić przestępstwo. Sprawa jednak przycichła, bo prawnicy Portugalczyka w 2010 roku zawarli ugodę z kobietą. Poza sądem Amerykanka otrzymała 375 tysięcy dolarów.

Ronaldo długo milczał. Nie odpowiedział również na pytania dziennikarzy "Der Spiegel", ale w końcu opublikował nagranie w mediach społecznościowych. Ogłosił w nim, że oskarżenia opisane przez niemiecką gazetę to "fake news". W środę wydał kolejne oświadczenie.

"Stanowczo zaprzeczam oskarżeniom przeciwko mnie. Gwałt to odrażające przestępstwo, które jest sprzeczne z tym, kim jestem i w co wierzę. Nie będę brał udziału w medialnym spektaklu, stworzonym przez ludzi, którzy chcą się promować moim kosztem. Ze spokojem czekam na wyniki śledztwa" - napisał na Twitterze.



I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 października 2018



My clear conscious will thereby allow me to await with tranquillity the results of any and all investigations. — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) 3 października 2018





Dwie wersje

Adwokaci piłkarza zapowiedzieli już proces przeciwko redakcji, która dotarła do wersji wydarzeń przedstawionej przez Ronaldo jego prawnikom. Są dwie, do tego wykluczające się. We wrześniu 2009 roku Portugalczyk przyznał w mailach, że Mayorga "wielokrotnie mu odmawiała", zaś w grudniu przekonywał, że nie zmusił jej do seksu, sama się zgodziła.

Te kwestionariusze mogą pogrążyć Ronaldo. Na jego niekorzyść wpływa również fakt, że przestępstwa seksualne w Nevadzie nie ulegają przedawnieniu.