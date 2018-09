Ronaldo zaczął trafiać. Szczęsny pokonany





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Ronaldo zaczął trafiać

Juventus - z Wojciechem Szczęsnym między słupkami - pokonał u siebie 2:1 Sassuolo. Obie bramki dla ekipy z Turynu zdobył Christiano Ronaldo.

Trafienia Polaków na wagę remisu i zwycięstwa Mariusz Stępiński... czytaj dalej » Po ubiegłym sezonie portugalski as zmienił barwy klubowe - z Realu Madryt przeszedł do Juventusu. W Serie A na gola czekał do czwartej kolejki spotkań.

Zdążył zobaczyć czerwoną kartkę

W 50. minucie po rzucie rożnym dla miejscowych piłka odbiła się od słupka i spadła pod nogi CR7. A to oznaczało prowadzenie 1:0. Na 2:0 podwyższył po kwadransie. Tym razem zawodnicy Juventusu popędzili do kontry, Ronaldo dostał podanie, wpadł w pole karne i precyzyjnym strzałem trafił do siatki.



Już w doliczonym czasie Szczęsnego główką pokonał Khouma Babacar. A Douglas Costa zdążył jeszcze zobaczyć czerwoną kartkę za niesportowe zachowanie.



Stara Dama ma komplet punktów i prowadzi w wyścigu po tytuł mistrza Włoch.

Źródło: PAP/EPA Ronaldo zdobył w niedzielę dwie bramki