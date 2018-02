Ronaldo schodzi zły. "Skup się na meczu"





Foto: PAP/EPA | Video: PAP/EPA Ronaldo schodzi, za chwilę Real straci gola

Real znów zawiódł, a zmieniony pod koniec meczu Cristiano Ronaldo jak to on - wyglądał na mocno niezadowolonego z decyzji trenera. Gdy już siedział na ławce rezerwowych, spojrzał na próbującą uchwycić jego reakcję kamerę i przekazał coś od siebie.

Królewscy stracili punkty w samej końcówce. Ronaldo oglądał to z ławki Do przerwy remis,... czytaj dalej » Real grał w Walencji z Levante, to była 22. kolejka hiszpańskiej ekstraklasy. W kadrze gospodarzy zabrakło dopiero co pozyskanego z Legii Albańczyka Armando Sadiku.



Skończyło się na 2:2, choć mistrzowie kraju dwukrotnie obejmowali prowadzenie. Zwycięstwo w 89. minucie odebrał im włoski napastnik Giampaolo Pazzini. Kilka minut wcześniej z boiska zszedł Ronaldo.

Nie pożegnał się z rywalami

Nie wyglądał na szczęśliwego. Kamery zarejestrowały moment, jak zareagował na decyzję o zmianie. Był zły. Gdy schodził z boiska i przechodził obok trenera Zinedine'a Zidane'a, ironicznie uśmiechał się pod nosem. Operator jednej z kamer uchwycił Portugalczyka, gdy ten usiał już na ławce. Wtedy Ronaldo spojrzał i powiedział coś pod nosem, przyłożył też palce do ust, jakby sugerując operatorowi zajęcie się czymś ważniejszym.

Hiszpańscy dziennikarze rozszyfrowali jego słowa. Ronaldo miał rzec: - Nie na mnie, skup się na boisku.



"Po meczu nawet nie pożegnał się z rywalami. Pewnie dlatego, że Real stracił dwa punkty, co tylko pogarsza sytuację Realu" - skomentował kataloński dziennik sportowy "El Mundo Deportivo".





Cristiano Ronaldo na ławce, ale dziś nie da się sprowokować #lazabawapic.twitter.com/pG7hZFtZXR — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 3 lutego 2018

Sfrustrowany

Ronaldo w dwóch poprzednich ligowych występach zdobył cztery gole, ale w sobotę był niewidoczny. - To była zaplanowana zmiana - odparł Zidane, pytany o swoją decyzję i reakcję CR7, który od kilku dobrych tygodni tygodni narzeka na swoją sytuację w Madrycie.



Ponoć jest sfrustrowany nie tylko wynikami, ale czuje się oszukany przez szefa klubu, który miał mu obiecać podwyżkę, której jednak się nie doczekał.



Obrońcy tytułu tracą do Barcelony 18 punktów. W niedzielę piłkarze lidera grają w derbach z Espanyolem.

Wyniki meczów 22. kolejki:

Eibar - Sevilla 5:1

Betis Sewilla - Villarreal 2:1

Alaves - Celta Vigo 2:1

Levante - Real Madryt 2:2

Real Sociedad - Deportivo La Coruna 5:0

grają w niedzielę

Getafe - Leganes

Espanyol - Barcelona

Girona - Athletic Bilbao

Atletico Madryt - Valencia

grają w poniedziałek

Las Palmas - Malaga