Ronaldo płakał. Prezydent Juventusu pocieszył

Cristiano Ronaldo pocieszali już koledzy z drużyny, w końcu słowa otuchy przekazał też sam prezydent Juventusu Turyn. Pan Andrea Agnelli wspomógł się sentencją łacińską.

Szef Juventusu pocieszył Portugalczyka publicznie. W mediach społecznościowych umieścił zdjęcie, na którym zrozpaczonego piłkarza podnoszą z murawy koledzy z turyńskiego zespołu.



Całość podpisał zdaniem: "Unus pro omnibus, omnes pro uno". Czyli jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Dla Ronaldo to ma być sygnał, że w takiej chwili jak ta nie będzie pozostawiony sam.



CR7 w swoim pierwszym występie w Lidze Mistrzów w barwach Juve dotrwał tylko do 29. minuty. W meczu z Valencią walczył o pozycję z Jeisonem Murillo, Kolumbijczyka nawet przewrócił, a później zarzucił mu symulację i chwycił za włosy. Sędzia uznał, że doszło do uderzenia i wyrzucił Portugalczyka z boiska.



Ten schodził do szatni we łzach. - Ja nic nie zrobiłem! - wykrzykiwał zapłakany.

Portugalczyka od razu wsparli koledzy z drużyny. Pomocnik Juve Emre Can był oburzony. - Nie jesteśmy kobietami, gramy w piłkę! Jeśli jesteś wykluczony za coś takiego, powinieneś później wyrzucać z boiska właściwie za każdy faul. Czerwona kartka na sto procent się nie należała - podkreślił reprezentant Niemiec.

Należała czy nie, Ronaldo jest automatycznie wykluczony z udziału w meczu z Young Boys Berno 2 października. UEFA może jednak zdyskwalifikować go na dłużej. Decyzję podejmie w czwartek 27 września.

Juventus wyjazdowe spotkanie z Valencią i tak wygrał. Skończyło się wynikiem 2:0.