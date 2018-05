Ronaldo czuje się młodzieniaszkiem. "Mój biologiczny wiek to 23 lata"





Foto: OSCAR DEL POZO/AFP/EAST NEWS | Video: Reuters TV Ronaldo prowadzi Real do kolejnego trofeum

Ma 33 lata, w piłce wygrał już niemal wszystko, ale ze sportem kończyć nie zamierza. - Mój biologiczny wiek to 23 lata - powiedział w rozmowie z telewizją El Chiringuito Cristiano Ronaldo.

Portugalczyk udzielił wywiadu na wyłączność kilka dni przed finałem Ligi Mistrzów, w którym jego Real Madryt zmierzy się z Liverpoolem. Sam CR7 w Kijowie będzie miał okazję sięgnąć po piąty taki tytuł w karierze.

- Mój biologiczny wiek to 23 lata. Wciąż pozostało mi wiele czasu do odejścia. Mogę grać do 41. roku życia, czuję się dobrze i nie mam na co narzekać - powiedział Ronaldo. - W sobotę gramy kolejny finał, a kibice ciągle są za Cristiano - dodał.

Legenda Champions League

Ronaldo gotowy na wielki finał. "Uwielbiam te mecze" Jest pewny... czytaj dalej » Ten sobotni finał to oczywiście mecz o wygraną w Champions League, w rozgrywkach skrojonych pod Portugalczyka. W kończącym się sezonie gracz Królewskich strzelił 15 goli w 12 meczach i po raz szósty z rzędu zostanie królem strzelców najlepszej ligi na świecie!

Ba, jeśli Ronaldo pokona bramkarza The Reds, to stanie się pierwszym w historii graczem z trafieniami w czterech finałach.

Wszyscy najlepsi w Madrycie

CR7 w wywiadzie z Chiringuito poruszył też kwestię, która rozgrzewa głowy piłkarskich kibiców na całym świecie. Odniósł się do plotek łączących Neymara z przyjściem do Realu. Portugalczyk podchodzi do tego bardzo spokojnie.

- Jestem tutaj (w Madrycie - red.) od ośmiu lat. Ludzie ciągle mówią, że do Realu przyjdzie pięćdziesięciu piłkarzy, a ostatecznie nie pojawia się nikt. We wrześniu wszyscy myślą, że przyjdzie wielu graczy, a do finałów ciągle wprowadzają nas ci sami - powiedział pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki.

- Najlepsi gracze w Madrycie już są. Bale, Benzema, Vazquez, Asensio - oni wszyscy już w Realu występują.