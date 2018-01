Ronaldo jak pięściarz po walce. Pokazano rozcięcie tuż przy oku





Niewiele brakowało, a obrażenia Cristiano Ronaldo byłyby o wiele poważniejsze, a być może fatalne. As Realu Madryt musiał zejść z boiska przed zakończeniem niedzielnego meczu z Deportivo La Coruna, po przypadkowym kopnięciu przez rywala.

Ronaldo zalany krwią. Real bez litości Zaczęło się od... czytaj dalej » CR7 zdobył w tym spotkaniu dwie bramki, a Królewscy wygrali 7:1. W 84. minucie Portugalczyk zalał się krwią.

Pokaźne rozcięcie

Po drugim trafieniu został kopnięty w głowę przez obrońcę Deportivo Fabiana Schara. Długo był opatrywany. Kiedy już się podniósł, przejrzał się w telefonie komórkowym lekarza, by sprawdzić, jak groźne są obrażenia. Całą twarz miał we krwi.



Na filmie z szatni widać pokaźne rozcięcie. Tuż obok oka.



We wtorek Ronaldo trenował już z drużyną. Rana była opatrzona, oko podbite, jak u pięściarza po walce.



W środę Real podejmie Leganes w rewanżu ćwierćfinału Pucharu Króla. W ubiegłym tygodniu wygrał na wyjeździe 1:0.





