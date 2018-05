Ronaldo gotowy na wielki finał. "Uwielbiam te mecze"





Foto: PAP/EPA | Video: Reuters TV Ronaldo z kolegami szykują się do finału LM

Jest pewny siebie. Jest w formie. W sobotni wieczór w Kijowie chce strzelać gole i wygrać Ligę Mistrzów po raz piąty. - Liverpool to zespół bardzo mocny w ataku. Nie szkodzi, my jesteśmy mocniejsi – twierdzi przed wielkim finałem Cristiano Ronaldo.

Ukraińcy chcą ugościć kibiców finalistów. Tradycyjny barszcz zamiast drogiego hotelu Ukraińcy poprzez... czytaj dalej » Pierwszy triumf w tych rozgrywkach portugalski as zgarnął jako zawodnik Manchesteru United. Potem trzykrotnie dokonał tego w barwach madryckiej ekipy, której barwy reprezentuje od roku 2009.

- Wszyscy w zespole jesteśmy podekscytowani, to widać na każdym treningu. Koncentrujemy się tylko na tym meczu – zapowiada CR7.

Fantastycznych momentów było więcej

Królewscy są w drodze po trzeci tytuł z rzędu. Ligę krajową zawalili na długo przed jej zakończeniem, ostatecznie zajmując trzecie miejsce, więc wszystkie siły rzucili na LM.

- Uwielbiam te mecze, zawsze dzieje się coś niesamowitego. Wiem, że chcecie pytać o mojego gola z przewrotki strzelonego Juventusowi, ale tych fantastycznych momentów było znacznie więcej – mówił Ronaldo w czasie spotkania z dziennikarzami.

Co sądzi o sobotnim rywalu? – Liverpoolowi należy się szacunek, zasłużył na miejsce w finale. Z przodu ma bardzo szybkich zawodników, przypomina mi Real sprzed trzech, czterech sezonów. Nic nie będzie dla nas łatwe w tym spotkaniu – wyznał CR7.

Zwrócił się też do kibiców trzymających kciuki za Królewskich. – Pomagajcie nam tak, jak robiliście to do tej pory. A my zrobimy wszystko, żeby wygrać – oświadczył.

Źródło: PAP/EPA Królewscy szlifują formę przed wielkim finałem