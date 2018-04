Roma zdemolowała i czeka na Liverpool. "Musimy wierzyć"





Piłkarze Romy nie zamierzają się poddać w walce o finał Ligi Mistrzów. W sobotę we włoskiej ekstraklasie zdemolowali Chievo 4:1, a dwa gole zdobyli, choć grali w osłabieniu. Teraz cel jest jasny: środa i rewanż z Liverpoolem, w którym muszą odrobić trzybramkową stratę.

Po świetnym występie swoich piłkarzy z Chievo trener rzymian Eusebio di Francesco musiał być zapytany o rewanż na Stadio Olimpico.

- Musimy odzyskać fizyczną i psychiczną energię, a schodząc w środę z boiska, wiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, co było w naszej mocy. Udowodniliśmy w przeszłości, że jesteśmy w stanie osiągnąć świetne wyniki w Lidze Mistrzów. Musimy wszyscy wierzyć - odparł w sobotę, przypominając mecze z Chelsea i Barceloną, w którym jego piłkarze spuścili łomot faworyzowanym rywalom (z londyńczykami i Katalończykami potrafili wygrać po 3:0).

Dwa gole w dziesięciu

W Anglii Roma przegrała 2:5 i wynik 4:1 przed własną publicznością dałby jej awans do finału w Kijowie. Rzymianie u siebie potrafią wysoko wygrać i to pomimo - jak w sobotę - radzenia sobie bez jednego zawodnika przez ponad pół godziny.



Tak się stało po czerwonej kartce dla Juana Jesusa przy stanie 2:0 dla ludzi półfinalistów LM. Goście dostali jeszcze rzut karny, ale zmarnował go Roberto Inglese. Mimo gry w osłabieniu, Roma nie rezygnowała z ataków. Dorzuciła dwie bramki (El Shaarawy i Dżeko) i wygrała 4:1 (w końcu trafił Inglese).

Źródło: PAP/EPA Edin Dżeko strzelił w sobotę dwa gole



Czerwona karta, samobój, rykoszet. I zabójcza końcówka Juventusu Szybko, bo już w... czytaj dalej » Po tym zwycięstwie stołeczny zespół umocnił się na trzeciej pozycji w tabeli Serie A. Pierwszy jest Juventus, który w drugim sobotnim spotkaniu dokonał niesamowitej rzeczy - wygrał w Mediolanie z Interem, choć przegrywał 1:2, dwa decydujące gole strzelając w ostatnich kilku minutach spotkania.



Juve ma cztery punkty przewagi nad Napoli, które postara się odpowiedzieć w niedzielę - gra na wyjeździe z Fiorentiną.

MECZE 35. KOLEJKI:

Inter - Juventus 2:3

AS Roma - Chievo 4:1

w niedzielę:

Crotone Sassuolo

Sampdoria - Cagliari

Atalanta - Genoa

Bologna - AC Milan

Verona - SPAL

Benevento - Udinese

Fiorentina - Napoli

Torino - Lazio

