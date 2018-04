Powstrzymali Messiego, powstrzymają i Salaha. "Zrobimy to samo"





Trening Liverpoolu Foto: PAP/EPA/NIGEL RODDIS Video: Reuters Trening Liverpoolu 9.04 | Trener piłkarzy Manchesteru City Josep Guardiola przyznał, że aby odrobić trzybramkową stratę z pierwszego spotkania ćwierćfinałowego Ligi Mistrzów z Liverpoolem, jego podopieczni będą potrzebowali "meczu idealnego". Hitowa konfrontacja odbędzie się we wtorkowy wieczór. zobacz więcej wideo »

Liverpool w półfinale Ligi Mistrzów Foto: PAP/EPA/NIGEL RODDIS Video: PAP/EPA Liverpool w półfinale Ligi Mistrzów 10.04.2018 | Manchester City rozpoczął doskonale. Wydawało się, że może dokonać wielkiej sztuki i odrobić trzy gole straty. Później gra Obywateli się posypała i na Etihad Stadium lepszy był Liverpool. The Reds wygrali 2:1 i zameldowali się w półfinale Ligi Mistrzów. zobacz więcej wideo »

Foto: PAP/EPA/NIGEL RODDIS | Video: Reuters Mohamed Salah jest gwiazdą Liverpoolu

Skoro zatrzymali samego Lionela Messiego, dlaczego mieliby nie zatrzymać Mohameda Salaha. Piłkarze AS Romy wiedzą, jak w półfinale Ligi Mistrzów poradzić sobie z gwiazdą Liverpoolu.

Precedens w Lidze Mistrzów. Pierwsza taka czwórka Emocjami, które... czytaj dalej » Pierwszy mecz o awans do wielkiego finału rozegrany zostanie we wtorek na Anfield. Rewanż 2 maja na Stadio Olimpico.

W drugiej parze Bayern Monachium rywalizować będzie z Realem Madryt.

Najlepszy gracz Premier League

W ćwierćfinale Roma sprawiła niespodziankę nie lada - odprawiła wielką Barcelonę, po porażce 1:4 na Camp Nou wygrywając u siebie 3:0. Rzecz jasna, liczy na więcej. By osiągnąć cel, musi powstrzymać Salaha, gole strzelającego na zawołanie. Blisko 26-letni Egipcjanin, który na Wyspy trafił z Romy, właśnie został wybrany na najlepszego gracza Premier League przez Związek Zawodowy Piłkarzy.



- Nie będzie pilnowany indywidualnie - zapowiedział na łamach "La Stampy" obrońca Romy Kostas Manolas. - Messiego powstrzymaliśmy zespołowo, z Salahem zrobimy to samo. Oczywiście nie będzie to proste, ale jesteśmy gotowi.



W Rzymie wierzą w trenera Eusebio Di Francesco. - To on daje nam siłę, zawsze powtarza, że musimy narzucić rywalowi własny styl, a nawet go zdominować. To prawda, że w Serii A powinniśmy mieć o kilka punktów więcej, ale w Lidze Mistrzów każdy dorzuca od siebie coś więcej - oświadczył Manolas.