Kilku debiutantów i wielki powrót. Kadra Włochów na mecz z Polską





Aż 31 nazwisk znalazło się na liście powołanych do reprezentacji Włoch na piątkowy mecz z Polską w Bolonii. Do kadry wraca Giorgio Chiellini, który jeszcze w ubiegłym roku twierdził, że jego przygoda z drużyną narodową jest skończona.

Bez Grosickiego i piłkarzy Legii. Brzęczek zaskoczył powołaniami Są pierwsze,... czytaj dalej » Wśród wybrańców selekcjonera Roberto Manciniego znalazło się miejsce dla aż pięciu debiutantów. Są to: Alessio Cragno, Manuel Lazzari, Cristiano Biraghi, Nicolo Zaniolo oraz Pietro Pellegri.

Dał się namówić

Największą uwagę przykuwa jednak obecność Chielliniego. 34-letni obrońca Juve w listopadzie ubiegłego roku ogłosił zakończenie reprezentacyjnej kariery po tym, jak Włosi przegrali baraż ze Szwecją i stracili szanse na występ w rosyjskich mistrzostwach świata.

Od tamtej pory w szeregach Squadra Azzurra zmieniło się niemal wszystko. Giampiero Venturę zastąpił Mancini i to właśnie on namówił doświadczonego stopera, by jeszcze raz podjął międzynarodowe wyzwanie.

Kadra reprezentacji Włoch na mecze z Polską i Portugalią:



Bramkarze: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (AC Milan), Mattia Perin (Juventus Turyn), Salvatore Sirigu (Torino).



Obrońcy: Cristiano Biraghi (Fiorentina), Leonardo Bonucci (Juventus Turyn), Mattia Caldara (AC Milan), Giorgio Chiellini (Juventus Turyn), Domenico Criscito (Genoa), Emerson Palmieri (Chelsea Londyn), Manuel Lazzari (SPAL Ferrara), Alessio Romagnoli (AC Milan), Daniele Rugani (Juventus Turyn), Davide Zappacosta (Chelsea Londyn).



Pomocnicy: Nicolo Barella (Cagliari), Marco Benassi (Fiorentina), Bryan Cristante (AS Roma), Roberto Gagliardini (Inter), Jorginho (Chelsea Londyn), Lorenzo Pellegrini (AS Roma), Nicolo Zaniolo (AS Roma).



Napastnicy: Mario Balotelli (OGC Nice), Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus Turyn), Giacomo Bonaventura (AC Milan), Federico Chiesa (Fiorentina), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (SSC Napoli), Pietro Pellegri (AS Monaco), Simone Zaza (Torino).

Nowe rozgrywki

Polska zmierzy się z Włochami w piątek 7 września w Bolonii. Będzie to pierwsza kolejka nowych rozgrywek UEFA - Ligi Narodów. Ta nowa formuła ma uatrakcyjnić międzynarodową rywalizację i w dużym stopniu zastąpić towarzyskie potyczki.

Już trzy dni później piłkarze Manciniego zagrają kolejny mecz tych rozgrywek z Portugalią. Polacy natomiast 11 września towarzysko zmierzą się z Irlandią.