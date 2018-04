Lewandowski sponsorem kadry Amp Futbol. Umowa na dwa lata





Lewandowski i koledzy z kadry spotkali się z reprezentacją Amp Futbol

Robert Lewandowski pomoże finansowo reprezentacji Polski w Amp Futbolu, przygotowującej się do jesiennego mundialu w Meksyku. - Współpraca jest nietypowa, bo naszym partnerem został najlepszy polski piłkarz - mówi sport.tvn24.pl Mateusz Widłak, prezes stowarzyszenia Amp Futbol Polska. Umowa z kapitanem kadry Adama Nawałki będzie obowiązywała dwa lata.

W Amp Futbol grają osoby niepełnosprawne. Bramkarze po amputacji ręki bądź z jej wadami, natomiast gracze z pola (sześciu na boisku) nie mają nogi i muszą poruszać się o kulach.



W Polsce Amp Futbol dopiero raczkuje. W niektórych krajach ma już prawie 40-letnią tradycję. U nas na poważnie istnieje dopiero od sześciu lat. W 2012 roku był debiut na mistrzostwach świata w Rosji i 11. miejsce. Cztery lata później w Meksyku Biało-Czerwoni otarli się o medal. W zeszłym roku piłkarze Marka Drogosza wywalczyli brąz mistrzostw Europy i kolejny awans na mundial. Lewandowscy wspierają Centrum Zdrowia Dziecka. Będzie remont sufitów i łazienek Centrum Zdrowia... czytaj dalej »

Pomoże Lewandowski

Ale wyjazd na wielką imprezę i przygotowania do niej kosztują. Dlatego reprezentantom w Amp Futbolu pomoże Lewandowski, który został ich sponsorem. Kapitan kadry i piłkarz Bayernu w środę podpisał dwuletnią umowę z Amp Futbol Polska.



- Szczerze podziwiam chłopaków z Amp Futbol, którzy każdego dnia udowadniają, że w sporcie najważniejsza jest wytrwałość i wola walki. Jestem dumny, że będę mógł być częścią ich drużyny i angażować się w działania zespołu, służąc zawodnikom swoim doświadczeniem i wspierając ten sport w Polsce mentalnie, jak i finansowo - skomentował Lewandowski.



Logo "RL9" będzie widniało na koszulkach członków reprezentacji Polski w Amp Futbolu.



- Współpraca jest nietypowa, bo naszym sponsorem i partnerem został najlepszy polski piłkarz. Cieszymy się z tego, bo to pomoże nam w przygotowaniach do mistrzostw świata, rozgrywanych na przełomie października i listopada w Meksyku - mówi w rozmowie ze sport.tvn24.pl Mateusz Widłak, prezes stowarzyszenia Amp Futbol Polska.



Jak będą więc wyglądały przygotowania? - Raz w miesiącu organizowane są obozy. W maju czeka nas wyjazd do Dublina na turniej z udziałem Irlandii i Anglii. Pracujemy nad tym, żeby miesiąc później zmierzyć się z Rosją, aktualnym mistrzem świata. We wrześniu odbędzie się u nas siódma edycja Amp Futbol Cup z udziałem sześciu reprezentacji i dla wszystkich będzie to sprawdzian generalny przed mundialem - wyjaśnia Widłak.

Piłkarzy obu reprezentacji na stadionie we Wrocławiu

Spotkali się z kadrą Nawałki

Prezes Amp Futbol nie ukrywa, że brakuje pieniędzy. - Początki były bardzo trudne. Nie było nawet czym trenować. Przez lata udało się rozwinąć dyscyplinę, stworzyć drużynę bijącą się o medale, ale wszystko jest na naszych barkach. Ciągle szukamy środków. Do Meksyku chcielibyśmy wysłać około 20 osób, w tym 13 zawodników i 6 członków sztabu szkoleniowego - podkreśla Widłak.



Lewandowski ma nie tylko wesprzeć finansowo stowarzyszenie, ale pomóc w poszukiwaniu kolejnych sponsorów. Poza kapitanem w Amp Futbol Polska zaangażowali się Łukasz Fabiański i Kamil Grosicki, który dodatkowo został ambasadorem reprezentacji. Podczas marcowego zgrupowania we Wrocławiu doszło do spotkania na boisku z kadrą Nawałki, także przygotowującej się do letniego mundialu w Rosji.

- To była duża rzecz. Chłopaki poznali się, było sporo rozmów i żartów. Klimaty w szatni są przecież podobne - mówi Widłak.



I dodaje: - Przede wszystkim nadal chcemy rozwijać dyscyplinę. Pokazywać, że można i zachęcać coraz więcej osób niepełnosprawnych do gry.



W Meksyku celem reprezentacji ma być medal.