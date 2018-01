Lewandowski doceniony za świetny mecz. Jest w drużynie kolejki "Kickera"





Foto: PAP/EPA/LUKAS BARTH | Video: PAP/EPA / PAP/EPA Lewandowski zdobył bramkę i miał asystę

Robert Lewandowski został wybrany przez fachowy magazyn "Kicker" do najlepszej jedenastki ostatniego weekendu niemieckiej ekstraklasy. W tym sezonie został wyróżniony w ten sposób już po raz piąty.

"Kicker" przyznaje noty w sześciostopniowej skali. 1 to klasa światowa, 6 - występ poniżej krytyki. Lewandowski otrzymał 2,5. Zapracował na to golem i asystą w sobotnim meczu z Hoffenheim (5:2). Do zespołu kolejki wybrano jeszcze dwóch jego kolegów z Bayernu Monachium - Jerome'a Boatenga i Kingsleya Komana.



CO ZA SPRYT LEWANDOWSKIEGO! @lewy_official strzelił gola w meczu z TSG 1899 Hoffenheim. Brawo! #BundesTAKpic.twitter.com/79Ew8i7vKe — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) 27 stycznia 2018





Polak w tym sezonie zdobył 18 bramek i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników Bundesligi. W rankingu "Kickera" zajmuje ósmą lokatę ze średnią not 2,72.

Polski mecz w Dortmundzie

Wielkie strzelanie Bayernu, Lewandowski pędzi po koronę Szalony początek... czytaj dalej » Zawodnikiem 20. serii gier uznano Nilsa Petersena, który zanotował dwa trafienia dla Freiburga w wyjazdowym spotkaniu z Borussią Dortmund (2:2). Otrzymał 1 (klasa światowa).

W drużynie z Dortmundu wystąpił Łukasz Piszczek (ocena 4). W bramce Freiburga zagrał Rafał Gikiewicz (3), zaś Bartosza Kapustki zabrakło w kadrze meczowej.

Znów bez Kuby

90 minut w barwach VfB Stuttgart rozegrał Marcin Kamiński (4,5), ale jego zespół u siebie przegrał z Schalke 04 Gelsenkirchen 0:2.

W miniony weekend, poza Kapustką, nie wystąpili również: wciąż kontuzjowany Jakub Błaszczykowski (VfL Wolfsburg), Paweł Olkowski (FC Koeln) i Eugen Polanski (Hoffenheim)