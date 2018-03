Lewandowski zwraca uwagę na główny mankament. "To jest duże pole do poprawy"





- Na pewno z każdym treningiem i meczem to wygląda lepiej. Każdy zawodnik miał wystarczająco dużo czasu, żeby zrozumieć i zobaczyć, jak się poruszać, jak zachować przy tym ustawieniu. Również wcześniejsze dwa mecze pokazały, że przy zmianie ustawienia nie powinno być problemów i każdy z nas powinien wiedzieć, jak się zachować – czy to przy trójce, czy przy czwórce obrońców – stwierdził Lewandowski.

Po blisko dziewięciu latach piłkarska reprezentacja Polski wróciła na Stadion Śląski w Chorzowie i uczciła to wydarzenie zwycięstwem nad Koreą Południową.

Foto: PAP/Andrzej Grygiel | Video: tvn24 Lewandowski był zachwycony Stadionem Śląskim

Kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski Robert Lewandowski po wygranym meczu z Koreą Południową 3:2 w Chorzowie komplementował odnowiony Stadion Śląski. - Tutaj jest jakaś magia, która pomaga wygrywać – przyznał.

Kadra narodowa wróciła na Stadion Śląski po dziewięciu latach. Wtorkowy mecz towarzyski obejrzało około 53 tysięcy widzów. Lewandowski, który strzelił gola na 1:0, nie ukrywał po meczu, że jest pod wrażeniem atmosfery panującej na tym obiekcie oraz świetnie przygotowanej nawierzchni boiska.

Nerwy do końca. Polacy uratowali twarz Po blisko... czytaj dalej » - Nie tylko sam stadion, ale też kibice dopisali. Ponadto murawa była tak przygotowana, że z chęcią się tutaj grało, z uśmiechem na twarzy. Na pewno też jest to "coś", jakaś magia tego stadionu, która powoduje, że reprezentacja gra lepiej – podkreślił piłkarz, który we wtorkowy wieczór strzelił swoją 52. bramkę w 93. występie w reprezentacji.



Mimo zwycięstwa kapitan Biało-Czerwonych zwrócił uwagę na mankamenty w grze ofensywnej polskiego zespołu.

- Wydaje mi się, że trochę, szczególnie w ataku pozycyjnym, brakowało wsparcia, jeżeli chodzi o ofensywnych zawodników. Stworzyliśmy sytuacje bramkowe po kontrataku i po wrzutce. Natomiast przy ataku pozycyjnym ciężko nam było coś klarownego stworzyć albo oddać strzał. Tutaj na pewno jest duże pole do poprawy. I nad tym powinniśmy się skupić w niedalekiej przyszłości, żeby gra w ofensywie angażowała więcej zawodników. To spowoduje, że będzie większe zagrożenie – podkreślił.

Nawałka testuje nowe ustawienie

Od czterech meczów kadra Adama Nawałki testuje ustawienie z trzema obrońcami. Tak było w listopadowych spotkaniach z Urugwajem (0:0) i Meksykiem (0:1), a także marcowych z Nigerią (0:1) i Koreą Południową.



Kapitan reprezentacji Polski został zmieniony już w przerwie. Po meczu uspokoił, że wszystko jest w porządku z jego zdrowiem.

- Nic złego mi się nie stało. Takie były założenia, że miałem grać jedną połowę, więc wszystko poszło zgodnie z planem – przyznał Lewandowski.

Polska – Korea Południowa 3:2 (2:0)



Bramki: Robert Lewandowski (32.), Kamil Grosicki (45.), Piotr Zieliński (90.+2) - Chang-Min Lee (85.), Hee-Chan Hwang (87.)



Polska: Wojciech Szczęsny (46. Łukasz Skorupski) – Łukasz Piszczek (46. Thiago Cionek), Kamil Glik (67. Tomasz Kędziora), Michał Pazdan – Artur Jędrzejczyk, Taras Romanczuk (61. Arkadiusz Milik), Krzysztof Mączyński, Maciej Rybus (84-Rafał Kurzawa) – Piotr Zieliński, Kamil Grosicki – Robert Lewandowski (46. Łukasz Teodorczyk).



Korea Południowa: Sueng-Gyu Kim – Yong Lee (46. Chul-Soon Choi), Min-Jae Kim (38. Hee-Chaan Hwang), Hyun-Soo Jang, Jeong-Ho Hong (46. Young-Sun Yun), Joo-Ho Park - Sung-Yueng Ki (80. Chang-Min Lee), Woo-Young Jung, Chang-Hoon Kwon, Jae-Sung Lee (62. Shin-Wook Kim) – Heung-Min Son.