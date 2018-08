Lewandowski opuścił trening Bayernu. "Drobny problem z udem"





Bez Roberta Lewandowskiego odbył się wtorkowy trening Bayernu Monachium. Polski napastnik ma małe problemy z udem.

Lewandowski był bohaterem niedzielnego starcia o Superpuchar Niemiec z Eintrachtem Frankfurt. Polak strzelił trzy gole, a Bayern wygrał 5:0. Kapitan Biało-Czerwonych był w tym spotkaniu często faulowany. W 70. minucie z równowagi wyprowadził go David Abraham, uderzając łokciem. Wkrótce po tym zdarzeniu "Lewy" opuścił murawę z rozcięciem na twarzy. Potem okazało się, że to nie wszystko. Atak z łokcia na "Lewego". Wielka awantura na boisku Robert... czytaj dalej »

Trening bez wielu piłkarzy

Jak poinformował mistrz Niemiec, "Lewandowski nie trenował z zespołem, pracował indywidualnie na siłowni". Monachijski klub zapewnił, że to jedynie "drobny problem z udem".

Do rozpoczęcia nowego sezonu Bundesligi zostało niewiele ponad tydzień, tymczasem możliwe, że trener Niko Kovac będzie musiał na inaugurację radzić sobie bez kilku zawodników. Oprócz Lewandowskiego, wtorkowy trening opuścili bowiem David Alaba, Mats Hummels, Javi Martinez, James Rodriguez i Serge Gnabry. Do zajęć wrócili za to Jerome Boateng, Corentin Tolisso i Renato Sanches.

Nowy sezon Bundesligi Bawarczycy rozpoczną 24 sierpnia, meczem z Hoffenheim. Wcześniej, bo w najbliższą sobotę zagrają w Pucharze Niemiec - z SV Drochtersen/Assel.



