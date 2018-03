Lewandowski: okaże się, jak potrafimy grać bez ciśnienia





- To pierwsza lekcja tego, czego możemy się spodziewać podczas mistrzostw świata - powiedział we wtorek na konferencji prasowej Robert Lewandowski. Kapitan reprezentacji Polski podkreślił jednocześnie, że nie zagra w całych spotkaniach z Nigerią i Koreą Południową.

Reprezentacja Polski rozpoczęła zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Nigerią i Koreą Południową w poniedziałek. To jednocześnie początek misji mundial. Czasu nie ma za dużo, bo tylko trzy miesiące.

Krzyki, piski, przepychanki. "Panie Robercie, Real w przyszłym sezonie?" Robert... czytaj dalej » - To będzie pierwsza lekcja, czego będziemy mogli się spodziewać na mistrzostwach świata. To moment na sprawdzenie ustawienia, pokazania jakości bez gry o punkty. Okaże się, jak potrafimy grać bez ciśnienia niezależnie od tego, ilu jest debiutantów. Nie gramy o punkty, ale zdajemy sobie sprawę, że to pierwszy krok przygotowań do mistrzostw - podkreślił nasz kapitan.

Ustawienie nie będzie pierwszorzędną sprawą. - Czy będziemy grać trójką, czy czwórką z tyłu, to nie ma wielkiego znaczenia. Podchodzę inaczej do formacji. Założenia taktyczne każdego piłkarza są różne - dla mnie to bez różnicy, bo z przodu wygląda to podobnie - potwierdził Lewandowski.

Nieważne, że towarzysko

Kapitan przyznał, że dobór marcowych rywali zależał od tego, z kim Polacy spotkają się w fazie grupowej na mundialu w Rosji. - Nigdy nie trafimy na rywala jeden do jednego, ale te drużyny style mają podobne. My skupiamy się na tym, co my mamy robić na boisku. Analiza rywali przed meczem powinna nam wystarczyć. Czy to jest mecz o punkty czy nie, czy na treningu, to powinniśmy pokazać jakość - dodał "Lewy".

On ostatnio dostaje coraz więcej wolnego. W niedzielnym meczu z RB Lipsk Polak rozpoczął na ławce rezerwowych i pojawił się na boisku w 72. minucie. - Jak gram, to źle, jak nie gram, to źle - żartował "Lewy". - Miały być to mecze, w których gram w mniejszym wymiarze czasowym. Zaraz zaczną się mecze o większą stawkę - przypomniał.

Z Nigerią i Koreą nie spodziewa się, że zagra od początku do końca. - Dwa razy 90 minut raczej nie zagram. Nie będzie takiej potrzeby - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Lewandowski: dwa razy 90 minut raczej nie zagram

Przywitani

Wśród 30 piłkarzy są m.in. wracający do reprezentacji Arkadiusz Milik i Łukasz Teodorczyk oraz debiutanci Bartosz Białkowski, Taras Romańczuk i Paweł Jaroszyński. - Było przywitanie, przedstawienie się, każdy z nich otrzymał brawa. Mam nadzieję, że już czują się dobrze po tak krótkim czasie - podkreślił.

We wtorek po południu sesja treningowa na starym obiekcie Śląska przy ulicy Oporowskiej. Poza treningami zawodnicy w planach mają m.in. kręcenie filmu reklamowego i sesję zdjęciową. W środę najważniejszym wydarzeniem będzie prezentacja nowych koszulek reprezentacji, w których piłkarze zagrają już w piątkowym meczu z Nigerią i będą występować też na mundialu w Rosji. Czwartek do południa również jest zarezerwowany na zajęcia pozasportowe.



Piłkarze powołani na mecze z Nigerią i Koreą Płd.:



Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Paweł Jaroszyński (Chievo Werona), Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Michał Pazdan (Legia Warszawa);



pomocnicy: Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Damian Kądzior (Górnik Zabrze, opuścił zgrupowanie z powodu kontuzji w poniedziałek), Rafał Kurzawa (Górnik Zabrze), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Taras Romanczuk (Jagiellonia Białystok);



napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (SSC Napoli), Jakub Świerczok (Łudogorec Razgrad), Łukasz Teodorczyk (RSC Anderlecht).