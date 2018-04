Surowe oceny Lewandowskiego. "W takich meczach jest go za mało"

To nie był mecz napastników. W środowym półfinale Ligi Mistrzów między Bayernem Monachium a Realem Madryt nie błyszczeli najwięksi - ani Robert Lewandowski, ani Cristiano Ronaldo. Odbiło się to w pomeczowych ocenach. - Po prostu w takich meczach jest go za mało - podsumował występ Polaka wieloletni bramkarz monachijczyków Oliver Kahn.