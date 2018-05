Lewandowski: jest duża różnica. Na Euro brakowało mi świeżości





Kapitan reprezentacji Polski Robert Lewandowski przyznał, że mniejsza liczba minut rozegrana w końcówce sezonu może mu pomóc w dojściu do optymalnej formy podczas mundialu. - Na Euro 2016 zabrakło mi nieco świeżości - oznajmił napastnik na środowej konferencji prasowej w Arłamowie.

- Jeżeli spojrzeć, ile mniej minut rozegrałem w porównaniu do sezonu poprzedzającego Euro 2016, to jest duża różnica. We Francji brakowało mi nieco świeżości. Jestem pewny, że teraz przygotowania będą lepsze, a świeżość i dynamika przyjdą w odpowiednim momencie - ocenił Lewandowski.

Zaczął już przygotowania

Kapitan reprezentacji Polski podkreślił, że mimo iż był nieobecny na zeszłotygodniowym zgrupowaniu w Juracie, to nie próżnował. - Przygotowania rozpocząłem już w trakcie sezonu. Ten tydzień, kiedy miałem wolne, i tak spędziłem na treningu. Nie zaczynam od zera, jestem już na odpowiednim poziomie i chcę wskoczyć jeszcze wyżej i pójść jeszcze dalej - zdradził.

Mundial inny niż wszystkie. "Będzie prawie jak w Big Brotherze" Początek mundialu... czytaj dalej » Lewandowski nie chciał mówić o swoich konkretnych oczekiwaniach przed rosyjskim mundialem. - Nie lubię mówić, co mnie zadowoli. Jako kapitan chcę, żeby reprezentacja zagrała dobry turniej. Chcę, żeby kibice byli z tej drużyny dumni. To jest turniej, gdzie może zdecydować jeden mecz. Ważne, żeby trafić z formą, Jesteśmy kadrą, która musi myśleć o każdym kolejnym meczu, a nie końcowym wyniku - przypomniał.

Lewandowski w środę przed południem nie trenował z resztą ekipy. W następnych dniach sztab ma na bieżąco decydować, czy będzie ćwiczył z pełnym obciążeniem. - Mniej grania to spora różnica, straciłem nawet na chwilę rytm meczowy. Czy jestem "świeży", ciężko określić, zobaczymy podczas meczów. Nie każdy trening będę robił, ale będziemy decydować na bieżąco, musimy kontrolować to, jak będę się czuł - zapowiedział.

- Przyznam szczerze, że jeszcze nie oglądałem meczów drużyn, z którymi zagramy. Znam konkretnych zawodników, ale trzy tygodnie to dużo. Na razie nie ma co sobie zaprzątać głowy rywalami - stwierdził Lewandowski.

Kapitan był również dopytywany o swoją przyszłość klubową. Odpowiedział krótko: - Tymi sprawami zajmuje się mój menedżer.

Przysłuchującego się Zielińskiego zapytano, czy czuje się na siłach, by jako rozgrywający poprowadzić reprezentacje do sukcesów. - Postaram się, żeby tak było - odparł pomocnik Napoli.

Zieliński kontynuował: - Skupiam się na tym, by jak najlepiej przygotować się do mundialu pod względem fizycznym i mentalnym. Mam nadzieję, że dzięki dobrej pracy przyczynię się do tego, że wynik naszej reprezentacji będzie jak najlepszy w Rosji. Odbyliśmy już jedną odprawę na temat Senegalu, bo to jest nasz pierwszy rywal. Najważniejsze jest, by jak najlepiej przygotować się pod tego rywala. Mają na pewno swoje atuty, ale też strony, które musimy wykorzystać - ocenił pomocnik Napoli.

Czekają na Kamińskiego

Piłkarze na środę mają zaplanowany pierwszy trening z pełnym obciążeniem. Dotąd ćwiczyli indywidualnie. Koledzy czekają na Marcina Kamińskiego, którego przyjazd na zgrupowanie opóźnił się z powodu infekcji obrońcy. Kamiński po południu ma być już do dyspozycji selekcjonera.

Jeszcze dwa sparingi

W zgrupowaniu bierze udział 32 zawodników, ale 4 czerwca ogłoszona zostanie ostateczna, 23-osobowa kadra na mistrzostwa świata.



Przed mundialem Biało-Czerwonych czekają jeszcze dwa mecze kontrolne - 8 czerwca w Poznaniu ich rywalem będzie Chile, a cztery dni później zagrają w Warszawie z Litwą. Następnego dnia kadra Nawałki wyleci do swojej bazy w Soczi.



Turniej w Rosji rozpocznie się 14 czerwca. Rywalami Polaków w grupie H będą kolejno: Senegal (19 czerwca w Moskwie), Kolumbia (24 czerwca w Kazaniu) i Japonia (28 czerwca w Wołgogradzie).

Plan przygotowań Polaków do mundialu Data Wydarzenie 21-26 maja Zgrupowanie regeneracyjne w Juracie 28 maja - 7 czerwca Zgrupowanie w Arłamowie 4 czerwca Ogłoszenie kadry na mistrzostwa świata 2018 8 czerwca Mecz towarzyski Polska - Chile w Poznaniu 12 czerwca Mecz towarzyski Polska - Litwa w Warszawie 13 czerwca Wylot do bazy w Soczi 19 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Senegal (17.00, Moskwa) 24 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Kolumbia (20.00, Kazań) 28 czerwca Mecz fazy grupowej Polska - Japonia (16.00, Wołgograd)

