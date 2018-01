Lewandowski wraca do składu

4.12 | Piłkarze Bayernu Monachium, z Robertem Lewandowskim, podejmą we wtorek Paris Saint-Germain w hitowym meczu ostatniej kolejki Ligi Mistrzów. Oba zespoły mają już zapewniony awans, a stawką jest pierwsze miejsce w grupie B.

Zdrowy i głodny gry. Robert Lewandowski wraca do składu Bayernu Monachium. - Powiedział mi, że nie odczuwa już bólu - poinformował w piątek na konferencji prasowej trener mistrzów Niemiec Jupp Heynckes.

Na początku miesiąca "Lewy" trenował indywidualnie podczas zgrupowania w Katarze, ponieważ zmagał się z urazem przeciążeniowym rzepki. Z tego samego powodu nie zagrał przed tygodniem z Bayerem Leverkusen.

Wprawdzie kilka dni przed tym spotkaniem wznowił treningi z zespołem, ale szkoleniowiec uznał, że na powrót Polaka na boisko jest jeszcze za wcześnie. - Nie ma sensu ryzykować - tłumaczył Heynckes. Fatalne wieści dla rywala. "Lewandowski wraca" Wiele wskazuje na... czytaj dalej »

Polak sumiennie przepracował cały tydzień i w piątek dostał zielone światło od trenera na występ w niedzielnym starciu z Werderem Brema. - Mówił mi, że nie odczuwa już bólu i jego problemy praktycznie zniknęły. I widać to było. Zrobił dobre wrażenie na treningu - wyjaśnił w piątek niemiecki szkoleniowiec.

Potwierdził to zresztą potem sam zainteresowany. "Wracam w niedzielę" - czytamy na Twitterze RL9. To zła wiadomość dla jego najbliższego rywala. W 14 meczach przeciwko Werderowi polski napastnik trafił 12 razy. W obecnym sezonie ma na koncie już 15 goli, czyli o jeden więcej niż... cały zespół z Bremy.

Na murawie Allianz Arenie kibice w dalszym ciągu nie zobaczą kontuzjowanych Manuela Neuera oraz Thiago Alcantary. Zabraknie również Matsa Hummelsa.

- Jest mocno przeziębiony, ale nie ma już gorączki - ujawnił Heynckes. Pod znakiem zapytania stoi też występ Davida Alaby. - Złapał infekcję przewodu pokarmowego - wyjaśnił.

Początek niedzielnego meczu lidera Bundesligi o godzinie 15:30.

Back in the game on Sunday! https://t.co/vqqBvic4Y8

— Robert Lewandowski (@lewy_official) January 19, 2018