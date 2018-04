Ekspresowe tarapaty Bayernu. Pół godziny, dwie kontuzje





Bardzo intensywna gra w meczu Bayernu z Realem w półfinale Ligi Mistrzów spowodowała, że w ciągu pierwszych 30 minut Bawarczycy stracili swoich dwóch podstawowych zawodników. Z powodu kontuzji boisko byli zmuszeni opuścić Arjen Robben i Jerome Boateng.

Holenderski pomocnik doznał urazu na początku meczu. Nie był przez nikogo faulowany. Przy jednym ze sprintów prawdopodobnie nadwyrężył udo i nie był w stanie kontynuować gry. W ósmej minucie opuścił boisko w towarzystwie klubowych medyków. Zmienił go Hiszpan Thiago Alcantara.

Kulał do szatni

To nie był koniec nieszczęść Bayernu. W trzydziestej minucie Boateng zdecydował się na odważny rajd na połowie Realu. Niemiec nagle upadł. Siedząc na murawie, trzymał się za pachwinę. Było wiadomo, że to koniec jego występu. Gdy schodził do szatni, kulał. Zastąpił go Niklas Suele.

W środę ostrych starć nie brakowało, jak chociażby przy zderzeniu Roberta Lewandowskiego z Sergio Ramosem. Na szczęście nikt więcej nie doznał już kontuzji.

Można się spodziewać, że w następnych dniach Bayern poinformuje, jak groźne są urazy Robbena i Boatenga.

PÓŁFINAŁY LIGI MISTRZÓW:

wtorek, 24 kwietnia

Liverpool - AS Roma 5:2



środa, 25 kwietnia

Bayern - Real Madryt 1:2 (28' Kimmich - 44' Marcelo, 57' Asensio)

