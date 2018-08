Grał z Figo, pobił selekcjonera. Legię bierze awanturnik





Piłkarzem był o tyle niezłym, co porywczym. Trenerskich umiejętności udowodnić nie miał jeszcze okazji, bo w żadnym klubie nie zagrzał miejsca dłużej niż rok. W Legii ma być inaczej, z mistrzem Polski Ricardo Sa Pinto podpisał kontrakt na trzy sezony.

Portugalska ręka w Legii. Mistrz podał nazwisko nowego trenera Legia Warszawa... czytaj dalej » W latach 1994-2001 Pinto uzbierał 45 meczów w kadrze Portugalii, w której grali Luis Figo czy Rui Costa. Był zatem członkiem wielkiej generacji piłkarzy, która nigdy nie osiągnęła spektakularnego, międzynarodowego sukcesu.

Skandal w reprezentacji

Przygodę z drużyną narodową zakończył z brązem Euro 2000, ale i wielkim skandalem na koncie. W 1997 roku został, w jego mniemaniu niesłusznie, pominięty w powołaniach i wziął sprawy w swoje ręce. A dokładnie pięści - spotkał się z selekcjonerem Arturem Jorge i swoje racje wyjaśnił ciosami w twarz. Skończyło się roczną dyskwalifikacją.

Kariera klubowa Pinto nie miała tak wielkiego rozmachu, jak jego bardziej znanych kolegów z kadry. Najlepszy okres przeżywał w Sportingu, z którego przeniósł się do Realu Sociedad, a później Standardu Liege. Nigdy nie zagrał w wielkim europejskim zespole.

Awantura za awanturą

Piłkarskie buty na kołek odwiesił w 2007 roku. I wziął się za trenerkę. Nie spokorniał ani krzty. Zespołami steruje twardą ręką, jest impulsywny. W trakcie meczów nie odstępuje linii bocznej, niemal nie przestaje krzyczeć. Awantury z sędziami i rywalami to jego chleb powszedni. Tak było wszędzie i z pewnością nie inaczej będzie w Legii.

O jego sposobie pracy wiele mówi sytuacja ze styczniowego sparingu Standardu Liege, w którym ostatnio pracował. Portugalczykowi nerwy puściły już na początku, na trybuny wyleciał po sześciu minutach. Po sześciu minutach mało istotnego meczu towarzyskiego. Co by nie mówić, w pracę wkłada całe serce, a nawet więcej.

Źródło: PAP/Leszek Szymański Sa Pinto zadebiutuje przeciwko Dudelange

We wspomnianym Standardzie, Pinto wytrwał cały sezon. A to regułą w jego przypadku nie jest. Ba, wcześniej się to nie zdarzało. Kiedy zawitał do Liege belgijscy dziennikarze wyliczyli mu, że średnio prowadzi drużynę tylko w 19,7 meczu. Tam popracował dłużej, wygrał nawet pierwsze w karierze trofeum - puchar Belgii. Oczywiście nie zabrakło awantur, kilkukrotnie zawieszany był na trzy mecze, co mogło być jednym z powodów końca współpracy.

Wyrzucił Legię

Zresztą, Standard nie jest jedynym klubem, w którym Portugalczyk najpierw grał, a później trenował. W 2012 roku na ławce Sportingu debiutował... w Warszawie. W pierwszym meczu 1/16 finału Europy przeciwko Legii było 2:2. W Lizbonie Pinto wygrał ze swoją drużyną 1:1, a później dotarł do półfinału rozgrywek. Ale i tam, w dobrze sobie znanym mieście, w klubie, który przewija się przez całą karierę nie popracował długo.

Ogółem, przez sześć lat trenował osiem drużyn. W Legii ma być oczywiście inaczej, w stolicy podpisał trzyletni kontrakt. Ma być kolejnym trenerem "na lata".

Zadebiutuje w czwartek. W Luksemburgu spróbuje ograć półamatorskiego mistrza kraju Dudelange, który w Warszawie dał lekcję futbolu i wygrał 2:1. Stawką IV runda eliminacji Ligi Europy, spore pieniądze, ale przede wszystkim honor polskiej piłki.