Klipy, sesja, treningi. Zaczęli zgrupowanie, nudy nie będzie





»

Piłkarska reprezentacja Polski rozpoczęła we Wrocławiu zgrupowanie przed towarzyskimi meczami z Nigerią i Koreą Południową. Poza treningami zawodnicy w planach mają m.in. kręcenie reklamowego filmu i sesję zdjęciową.

Poniedziałek był dniem, w którym zawodnicy dopiero zjeżdżali do Wrocławia i w planach nie było żadnych zajęć. Na zawodników czekali przed hotelem kibice i kolekcjonerzy autografów z koszulkami, piłkami i wielkimi zeszytami na podpisy.

Jako jeden z ostatnich we Wrocławiu pojawił się kapitan kadry Robert Lewandowski, na którego kibice czekali już na lotnisku.

Debiutu nie będzie. Pomocnik opuścił zgrupowanie kadry Zgrupowanie... czytaj dalej » Kadrowicze po przyjeździe mieli czas na odpoczynek i regenerację sił po weekendowych ligowych meczach. Rzecznik PZPN Jakub Kwiatkowski przyznał, że kolejne dni będą już bardzo bogate w wydarzenia.



- Bezpośrednią pracę zaczniemy we wtorek od rana, kiedy mamy zaplanowaną pierwszą odprawę. Później wyselekcjonowana grupa pojedzie kręcić film reklamowy dla naszego głównego sponsora. Następnie obiad, konferencja prasowa i po południu pierwszy trening – poinformował.



Treningi będą się odbywać na wrocławskim Stadionie Oporowska. Tych zajęć nie będzie jednak wiele, bo zaledwie dwa, nie licząc oficjalnego treningu dzień przed meczem na Stadionie Wrocław.

Pokażą koszulki

- Dlatego też treningi będą zamknięte dla kibiców. Mamy tylko dwie jednostki i musimy się skupić na pracy. Trener powołał trzydziestu zawodników i chce się im spokojnie przyjrzeć, bo do mistrzostw pozostało niewiele czasu. To tylko trzy miesiące, które zlecą bardzo szybko – powiedział Kwiatkowski.



W środę najważniejszym wydarzeniem będzie prezentacja nowych koszulek reprezentacji, w których piłkarze zagrają już w piątkowym meczu z Nigerią i będą występować też na mundialu w Rosji. Czwartek do południa również jest zarezerwowany na zajęcia pozasportowe.

Już z Milikiem, ale bez Kuby

Nawałka: drzwi do kadry są ciągle otwarte - Kluczowym... czytaj dalej » Wśród 30 piłkarzy są m.in. wracający do reprezentacji Arkadiusz Milik i Łukasz Teodorczyk oraz debiutanci Bartosz Białkowski, Taras Romańczuk i Paweł Jaroszyński.



Największym nieobecnym zgrupowania we Wrocławiu jest Jakub Błaszczykowski, który dopiero wraca do treningów po kontuzji i Nawałka postanowił go nie powoływać, dopóki nie dojdzie do pełnej formy fizycznej.

Cztery mecze do mundialu

Towarzyskie spotkanie z Nigerią we Wrocławiu odbędzie się w piątek. 27 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie rywalem Polaków będą Koreańczycy. Przed mundialem w Rosji nasi zawodnicy rozegrają jeszcze dwa sparingi - 8 czerwca w Poznaniu z Chile i 12 czerwca na Stadionie Narodowym z Litwą.

Mistrzostwa w Rosji zostaną rozegrane w dniach od 14 czerwca do 15 lipca. Polska swój pierwszy mecz rozegra 19 czerwca z Senegalem, pięć dni później zmierzy się z Kolumbią, a na zakończenie rywalizacji grupowej rywalem Biało-Czerwonych będzie 28 czerwca Japonia.

POWOŁANI NA MECZE Z NIGERIĄ I KOREĄ POŁUDNIOWĄ:

Bramkarze: Bartosz Białkowski (Ipswich Town), Łukasz Fabiański (Swansea City), Łukasz Skorupski (AS Roma), Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn);

Obrońcy: Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Thiago Cionek (SPAL Ferrara), Kamil Glik (AS Monaco), Paweł Jaroszyński (Chievo Werona), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa)*, Marcin Kamiński (VfB Stuttgart), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Łukasz Piszczek (Borussia Dortmund), Michał Pazdan (Legia Warszawa);

Pomocnicy: Przemysław Frankowski (Jagiellonia Białystok), Jacek Góralski (Łudogorec Razgrad), Kamil Grosicki (Hull City), Grzegorz Krychowiak (West Bromwich Albion), Rafał Kurzawa, Damian Kądzior (obaj Górnik Zabrze), Karol Linetty (Sampdoria Genua), Krzysztof Mączyński (Legia Warszawa), Sławomir Peszko (Lechia Gdańsk), Maciej Rybus (Lokomotiw Moskwa), Taras Romanczuk (Jagiellonia), Piotr Zieliński (Napoli);

Napastnicy: Dawid Kownacki (Sampdoria Genua), Robert Lewandowski (Bayern Monachium), Arkadiusz Milik (Napoli), Jakub Świerczok (Łudogorec Razgrad), Łukasz Teodorczyk (Anderlecht).

* piłkarze powołani z polskiej ekstraklasy